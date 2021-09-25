"Как для многодетной матери, вы смотритесь шикарно": Alyosha показала стройную фигуру в сексуальном боди

Певица продемонстрировала стройные ножки и соблазнительные бедра.

Украинская певица Alyosha, настоящее имя которой Елена Тополя, — многодетная мама. Вместе со своим супругом, солистом группы "Антитела" Тарасом Тополей она воспитывает двоих сыновей и дочь, которую родила в августе 2020 года.

Alyosha старается поддерживать себя в форме. И удается ей это весьма удачно, о чем говорят ее снимки в Инстаграм. На своей странице в соцсети певица опубликовала несколько соблазнительных снимков, на которых предстала в откровенном боди с пикантным декольте.

Артистка позировала стоя у белой стены, демонстрируя длинные ноги, соблазнительные бедра и точеную фигуру.

"Красивая женщина гуляет зданием", — подписала пост Alyosha.

В комментариях поклонники исполнительницы отметили, что она прекрасно выглядит и вовсе не скажешь, что у нее есть трое детей.

Ранее, "Телеграф" писал, что украинская блогер и актриса Елизавета Василенко, которая стала популярной благодаря роли Лолы в сериале "Школа", снялась в откровенной фотосессии.