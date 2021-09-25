"Як для багатодітної матері, ви виглядаєте шикарно": Alyosha показала струнку фігуру в сексуальному боді

Співачка продемонструвала стрункі ніжки і спокусливі стегна.

Українська співачка Alyosha, справжнє ім’я якої Олена Тополя, — багатодітна мама. Разом зі своїм чоловіком, солістом гурту "Антитіла" Тарасом Тополею вона виховує двох синів і дочку, яку народила в серпні 2020 року.

Alyosha намагається підтримувати себе у формі. І вдається їй це дуже вдало, про що говорять її знімки в Інстаграм. На своїй сторінці в соцмережі співачка опублікувала кілька спокусливих знімків, на яких постала в відвертому боді з пікантним декольте.

Артистка позувала стоячи біля білої стіни, демонструючи довгі ноги, спокусливі стегна і підтягнуту фігуру.

"Красіва женщіна гуляє по зданію", — підписала пост Alyosha.

У коментарях прихильники виконавиці відзначили, що вона прекрасно виглядає і зовсім не скажеш, що у неї є троє дітей.

Раніше, "Телеграф" писав, що українська блогер і актриса Єлизавета Василенко, яка стала популярною завдяки ролі Лоли в серіалі "Школа", знялася у відвертій фотосесії.