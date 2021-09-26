С Днем воспитателя в детском саду: красивые открытки и поздравления
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Поздравьте любимых педагогов с этим замечательным праздником.
День воспитателя детского сада в Украине отмечается 27 сентября. Этому празднику в нашей стране всего 10 лет. В 2021 году эта дата выпадает на понедельник, а потому все желающие смогут поздравить любимых педагогов с этим замечательным праздником.
Для тех же, кто не сможет поздравить любимых воспитателей лично, "Телеграф" подготовил красивые открытки и поздравления с праздником, которые вы можете отправить им в любом мессенджере.
Открытки с Днем воспитателя
Поздравления с Днем воспитателя
Всех работников детсада
Поздравляем от души!
Мы за вас сегодня рады,
Рады наши малыши.
Отдаетесь без остатка
Вы работе непростой.
Пусть же будет всё в порядке,
В душах — радость и покой.
Вы любовь в себе несете
И прекрасные дела.
Пусть добро, что отдаете,
Воздается вам сполна.
***
С Днём воспитателя, ура!
Пускай любовь в глазах мерцает,
В душе горит огонь добра,
Детишки чаще вдохновляют!
Пусть каждый день подарит свет,
Улыбок чистых океаны,
Тепла, надежд на много лет,
И в миг исполнит все желания!
***
Самая лучшая в мире работа,
Детям дарить доброту и тепло,
И окружать самой нежной заботой,
Хоть и бывает порой тяжело.
Самое важное дело на свете,
Беречь от опасности тех малышей,
Чьи мамы и папы уходят работать,
Доверив вам то, что сокровищ ценней.
Ранее "Телеграф" писал, что 27 сентября в Украине отмечается еще один праздник — Воздвижение креста Господня. В материале вы можете подробно узнать о его истории и традициях.
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