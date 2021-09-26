С Днем воспитателя в детском саду: красивые открытки и поздравления

Поздравьте любимых педагогов с этим замечательным праздником.

День воспитателя детского сада в Украине отмечается 27 сентября. Этому празднику в нашей стране всего 10 лет. В 2021 году эта дата выпадает на понедельник, а потому все желающие смогут поздравить любимых педагогов с этим замечательным праздником.

Для тех же, кто не сможет поздравить любимых воспитателей лично, "Телеграф" подготовил красивые открытки и поздравления с праздником, которые вы можете отправить им в любом мессенджере.

Открытки с Днем воспитателя

Открытки с Днем воспитателя

Открытки с Днем воспитателя

Открытки с Днем воспитателя

Открытки с Днем воспитателя

Открытки с Днем воспитателя

Открытки с Днем воспитателя

Открытки с Днем воспитателя

Поздравления с Днем воспитателя

Всех работников детсада

Поздравляем от души!

Мы за вас сегодня рады,

Рады наши малыши.

Отдаетесь без остатка

Вы работе непростой.

Пусть же будет всё в порядке,

В душах — радость и покой.

Вы любовь в себе несете

И прекрасные дела.

Пусть добро, что отдаете,

Воздается вам сполна.

***

С Днём воспитателя, ура!

Пускай любовь в глазах мерцает,

В душе горит огонь добра,

Детишки чаще вдохновляют!

Пусть каждый день подарит свет,

Улыбок чистых океаны,

Тепла, надежд на много лет,

И в миг исполнит все желания!

***

Самая лучшая в мире работа,

Детям дарить доброту и тепло,

И окружать самой нежной заботой,

Хоть и бывает порой тяжело.

Самое важное дело на свете,

Беречь от опасности тех малышей,

Чьи мамы и папы уходят работать,

Доверив вам то, что сокровищ ценней.

Ранее "Телеграф" писал, что 27 сентября в Украине отмечается еще один праздник — Воздвижение креста Господня. В материале вы можете подробно узнать о его истории и традициях.