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З Днем вихователя в дитячому саду: красиві листівки і привітання

Автор
Ольга Броскова
Дата публікації
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Автор
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День вихователя
День вихователя

Привітайте улюблених педагогів з цим чудовим святом.

День вихователя дитячого садка в Україні відзначається 27 вересня. Цьому святу в нашій країні всього 10 років. У 2021 році ця дата випадає на понеділок, а тому всі охочі зможуть привітати улюблених педагогів з цим чудовим святом.

Для тих же, хто не зможе привітати коханих вихователів особисто, "Телеграф" підготував красиві листівки і привітання зі святом, які ви можете відправити їм в будь-якому месенджері.

Листівки з Днем вихователя

Листівки з Днем вихователя
Листівки з Днем вихователя
Листівки з Днем вихователя
Листівки з Днем вихователя
Листівки з Днем вихователя
Листівки з Днем вихователя
Листівки з Днем вихователя
Листівки з Днем вихователя
Листівки з Днем вихователя
Листівки з Днем вихователя
Листівки з Днем вихователя
Листівки з Днем вихователя

Привітання з Днем вихователя

Вам, вихователю, спасибі скажу

За радість в очах у сина,

За казки, за ласку, за доброту,

За фрукти з пластиліну.

Поки на роботі ми, ви для дітей –

І мама, і строгий наставник,

Так нехай сяють очі веселіше,

І радісним буде свято!

***

Життя – не кіно, завжди без прикрас,

Але ви її бачите яскраво!

Ми хочемо привітати зі святом вас –

Тримайте завжди свою марку!

Нехай дітки будуть слухняними, розумні,

А ви їм розкажіть казку,

У день вихователя чекають вас квіти

І акварельні фарби!

***

Жовкне листя у вересні,

Біжать ваші роки,

Але кожен випуск дітей

Ви памʼятаєте завжди.

І немає людей щасливішими,

Ніж ті, хто виховав дітей.

Нагородою буде їм завжди,

Усмішки дитячої краса.

З днем вихователя дитячого садка!

Раніше "Телеграф" писав, що 27 вересня в Україні відзначається ще одне свято — Воздвиження Хреста Господнього. У матеріалі ви можете детально дізнатися про його історію та традиції.

Теги:
#Поздоровлення #день вихователя
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