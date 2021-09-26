З Днем вихователя в дитячому саду: красиві листівки і привітання
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Привітайте улюблених педагогів з цим чудовим святом.
День вихователя дитячого садка в Україні відзначається 27 вересня. Цьому святу в нашій країні всього 10 років. У 2021 році ця дата випадає на понеділок, а тому всі охочі зможуть привітати улюблених педагогів з цим чудовим святом.
Для тих же, хто не зможе привітати коханих вихователів особисто, "Телеграф" підготував красиві листівки і привітання зі святом, які ви можете відправити їм в будь-якому месенджері.
Листівки з Днем вихователя
Привітання з Днем вихователя
Вам, вихователю, спасибі скажу
За радість в очах у сина,
За казки, за ласку, за доброту,
За фрукти з пластиліну.
Поки на роботі ми, ви для дітей –
І мама, і строгий наставник,
Так нехай сяють очі веселіше,
І радісним буде свято!
***
Життя – не кіно, завжди без прикрас,
Але ви її бачите яскраво!
Ми хочемо привітати зі святом вас –
Тримайте завжди свою марку!
Нехай дітки будуть слухняними, розумні,
А ви їм розкажіть казку,
У день вихователя чекають вас квіти
І акварельні фарби!
***
Жовкне листя у вересні,
Біжать ваші роки,
Але кожен випуск дітей
Ви памʼятаєте завжди.
І немає людей щасливішими,
Ніж ті, хто виховав дітей.
Нагородою буде їм завжди,
Усмішки дитячої краса.
З днем вихователя дитячого садка!
Раніше "Телеграф" писав, що 27 вересня в Україні відзначається ще одне свято — Воздвиження Хреста Господнього. У матеріалі ви можете детально дізнатися про його історію та традиції.
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