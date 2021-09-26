Новая "Волга" простояла в гараже 35 лет: что с ней произошло за это время (видео)
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Автомобиль в отличном состоянии.
Во Львове нашли очень редкий экземпляр автомобиля "Волга", который с 1985 года проехал всего лишь 29 километров.
О находке рассказал блогер Roma Urraco в своем YouTube-канале.
Владелец автомобиля хранил машину для своих потомков, а потому она в течение 35 лет стояла в гараже на колодках.
Редкости экземпляру добавляет также то, что эта модель является переходной между ГАЗ-24 и ГАЗ-2410 и именуется ГАЗ-24М, её выпускали всего один год.
Как заметно при детальном рассмотрении, данная "Волга" даже сохранила заводской воск. Естественно небольшой отпечаток времени замечается в салоне и на корпусе в виде плесени и паутины.
Отмечается, что после покупки владелец авто проехал на нем от магазина до дома, накрутив на одометре 29 километров. С тех пор автомобиль не покидал гараж.
Изначально дедушка покупал авто для дочери, но та вышла замуж и автомобиль ей не понадобился, а потому "Волга" была подарена внуку. Но тот купил себе другую машину, а эту выставил на продажу.
Как сообщалось ранее, в Днепре пранкер решил повысить стоимость своей "семерки" и обклеил ее лапшой быстрого приготовления.
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