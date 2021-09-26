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Нова "Волга" простояла в гаражі 35 років: що з нею сталося за цей час (відео)

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
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ГАЗ-24М "Волга" Новина оновлена 26 вересня 2021, 14:41
ГАЗ-24М "Волга"

Автомобіль у відмінному стані.

У Львові знайшли дуже рідкісний екземпляр автомобіля "Волга", який з 1985 року проїхав всього лише 29 кілометрів.

Про знахідку розповів блогер Roma Urraco у своєму YouTube-каналі.

Власник автомобіля зберігав машину для своїх нащадків, а тому вона протягом 35 років стояла в гаражі на колодках.

Рідкості екземпляру додає також те, що ця модель є перехідною між ГАЗ-24 і ГАЗ-2410 і називається ГАЗ-24М, її випускали всього один рік.

Як помітно при детальному розгляді, дана "Волга" навіть зберегла заводський віск. Природно невеликий відбиток часу помічається в салоні та на корпусі у вигляді цвілі й павутини.

Відзначається, що після покупки власник авто проїхав на ньому від магазину до будинку, накрутивши на одометрі 29 кілометрів. З того часу автомобіль не залишав гараж.

Спочатку дідусь купував авто для дочки, але та вийшла заміж і автомобіль їй не знадобився, а тому "Волга" була подарована онукові. Але той купив собі іншу машину, а цю виставив на продаж.

Як повідомлялося раніше, в Дніпрі пранкер вирішив підвищити вартість своєї "сімки" і обклеїв її локшиною швидкого приготування.

Теги:
#Автомобіль #Волга #Автомобілі #ГАЗ-24
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