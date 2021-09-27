"Кто понял жизнь, тот больше не спешит": россиянка "пробежала" марафон с бокалом вина и стала героиней соцсетей (фото)

Фотография облетела сеть и многие поддержали неспешную "бегунью" с бокалом

В российском Владивостоке 25 сентября состоялся Galaxy Vladivostok Marathon, в котором участвовали бегуны из 13 стран мира. Однако внимание интернет-пользователей привлек не столько сам забег, сколько одна из его участниц — россиянка с бокалом, которая неспешно шла меж бегущих спортсменов, попивая вино.

Фотография, которую назвали лучшим снимком минувшего мероприятия, уже облетела соцсети и сайты с мемами и приколами.

"Кто понял жизнь, тот больше не спешит", — пишут люди в сети, поддерживая невозмутимо идущую по мосту "бегунью". Другие говорят, что давно хотели побывать на этом автомобильном мосту, и женщина придумала интересный способ сделать это, "не напрягаясь".

Впрочем, многие возмутились поступку женщины: осудили ее за алкоголь на спортивном событии, назвали выходку странной и задались вопросом, что эта дама себе вообще позволяет.

Напомним, в Австралии в Аделаиде велосипедист в честь 30-летия выхода альбома "Nevermind" американской рок-группы "Nirvana" проложил по улицам города маршрут с изображением младенца, который изображен на обложке альбома.