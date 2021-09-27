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"Хто зрозумів життя, той більше не поспішає": росіянка "пробігла" марафон з келихом вина і стала героїнею соцмереж (фото)

Автор
Олена Волкова
Дата публікації
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Автор
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Цей марафон запам’ятався не спортивними досягненнями Новина оновлена 27 вересня 2021, 09:38
Цей марафон запам’ятався не спортивними досягненнями

Фотографія облетіла мережу і багато людей підтримали неспішну "бігунку" з келихом

У російському Владивостоці 25 вересня відбувся Galaxy Vladivostok Marathon, в якому брали участь бігуни з 13 країн світу. Однак увагу інтернет-користувачів привернув не стільки сам забіг, скільки одна з його учасниць — росіянка з келихом, яка неспішно йшла між спортсменів, попиваючи вино.

Фотографія, яку назвали найкращим знімком минулого заходу, вже облетіла соцмережі і сайти з мемами і приколами.

"Хто зрозумів життя, той більше не поспішає", — пишуть люди в мережі, підтримуючи "бігунку", що незворушно йде по мосту. Інші кажуть, що давно хотіли побувати на цьому автомобільному мості, і жінка придумала цікавий спосіб зробити це, "не напружуючись".

Втім, багато обурилися вчинку жінки: засудили її за алкоголь на спортивній події, назвали витівку дивною і задалися питанням, що ця дама собі взагалі дозволяє.

Нагадаємо, в Австралії в Аделаїді велосипедист на честь 30-річчя виходу альбому "Nevermind" американської рок-групи "Nirvana" проклав по вулицях міста маршрут із зображенням немовляти, який зображений на обкладинці альбому.

Теги:
#Росія #Владивосток #Марафон #Фотофакт
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