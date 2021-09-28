Вокруг Пугачевой один за другим разгораются скандалы из-за загубленных карьер: кто и в чем обвиняет певицу

Примадонну российского шоу-бизнеса обвиняют в излишнем влиянии на эстраду.

Известная российская певица, примадонна Алла Борисовна Пугачева попала в скандал. Пока артистка наслаждается временем, проведенным со своими детьми, ее обвинили в чрезмерном влиянии на российский шоубиз.

Экс-солистка группы "Мираж" Наталия Гулькина в эфире программы "Ты не поверишь!" рассказала, что не раз становилась свидетелем того, что Алла Борисовна препятствовала продвижению молодых артистов. По ее словам, именно примадонна решала кого из артистов приглашать, кто будет выступать, а кто нет.

Также, в интервью Елене Ханге на ее YouTube-канале, Гулькина добавила, что Пугачева "отбирала" новых звезд российского шоу-бизнеса. Она может как разрушить карьеру артиста, так и превознести ее.

Помимо Гулькиной, Аллу Борисовну в несправедливом отношении обвинила и известная российская телеведущая Ангелина Вовк. В эфире программы "Секрет на миллион" она рассказала о неприятной истории, которая случилась с ней и ее коллегой Евгением Меньшовым. Вовк уверяет, что именно решение Пугачевой повлияло на то, что их убрали с постов ведущих фестиваля "Песня года".

Ранее "Телеграф" сообщал, что 72-летняя Пугачева впервые за долгое время вышла в свет. Певица посетила премьеру сериала в Москве.