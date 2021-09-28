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Навколо Пугачової один за іншим спалахують скандали через загублених кар’єр: хто і в чому звинувачує співачку

Автор
Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Алла Пугачова Новина оновлена 28 вересня 2021, 10:58
Алла Пугачова

Примадонну російської шоу-бізнесу звинувачують в надлишковий вплив на естраду.

Відома російська співачка, примадонна Алла Борисівна Пугачова потрапила в скандал. Поки артистка насолоджується часом, проведеним зі своїми дітьми, її звинуватили в надмірному впливі на російський шоубіз.

Екс-солістка групи "Міраж" Наталія Гулькіна в ефірі програми "Ти не повіриш!" розповіла, що не раз ставала свідком того, що Алла Борисівна перешкоджала просуванню молодих артистів. За її словами, саме примадонна вирішувала кого з артистів запрошувати, хто буде виступати, а хто ні.

Також, в інтерв’ю Олені Ханзі на її YouTube-каналі, Гулькіна додала, що Пугачова "відбирала" нових зірок російського шоу-бізнесу. Вона може як зруйнувати кар’єру артиста, так і звеличити її.

Крім Гулькіної, Аллу Борисівну в несправедливому ставленні звинуватила і відома російська телеведуча Ангеліна Вовк. В ефірі програми "Секрет на мільйон" вона розповіла про неприємну історію, яка трапилася з нею і її колегою Евгеном Меньшовим. Вовк запевняє, що саме рішення Пугачової вплинуло на те, що їх прибрали з постів ведучих фестивалю "Пісня року".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 72-річна Пугачова вперше за довгий час вийшла в світ. Співачка відвідала прем’єру серіалу в Москві.

Теги:
#Скандал #Примадонна #Алла Пугачова #Співачка Алла Пугачова #Алла Борисівна Пугачова #Російська примадонна #Наталія Гулькина
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