Навколо Пугачової один за іншим спалахують скандали через загублених кар’єр: хто і в чому звинувачує співачку

Примадонну російської шоу-бізнесу звинувачують в надлишковий вплив на естраду.

Відома російська співачка, примадонна Алла Борисівна Пугачова потрапила в скандал. Поки артистка насолоджується часом, проведеним зі своїми дітьми, її звинуватили в надмірному впливі на російський шоубіз.

Екс-солістка групи "Міраж" Наталія Гулькіна в ефірі програми "Ти не повіриш!" розповіла, що не раз ставала свідком того, що Алла Борисівна перешкоджала просуванню молодих артистів. За її словами, саме примадонна вирішувала кого з артистів запрошувати, хто буде виступати, а хто ні.

Також, в інтерв’ю Олені Ханзі на її YouTube-каналі, Гулькіна додала, що Пугачова "відбирала" нових зірок російського шоу-бізнесу. Вона може як зруйнувати кар’єру артиста, так і звеличити її.

Крім Гулькіної, Аллу Борисівну в несправедливому ставленні звинуватила і відома російська телеведуча Ангеліна Вовк. В ефірі програми "Секрет на мільйон" вона розповіла про неприємну історію, яка трапилася з нею і її колегою Евгеном Меньшовим. Вовк запевняє, що саме рішення Пугачової вплинуло на те, що їх прибрали з постів ведучих фестивалю "Пісня року".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 72-річна Пугачова вперше за довгий час вийшла в світ. Співачка відвідала прем’єру серіалу в Москві.