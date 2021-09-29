Молитва на день Веры, Надежды, Любови: о чем просят святых

Вере, Надежде, Любови и матери их Софье молятся о женском счастье, о хороших отношениях в семье.

Вера, Надежда, Любовь и матерь их София — это праздник, который православные христиане отмечают 30 сентября. Ранее в народе он считался женским днем и даже носил название Вселенские бабьи именины. Именно в этот день, согласно народным приметам заканчивалось бабье лето.

О чем молятся Вере, Надежде, Любови и матери их Софье

Святые мученицы считаются заступницами всех женщин. Ранее в этот день считалось особенно опасным обидеть женщину, так как за женские слезы Богородица могла сурово наказать обидчика.

Вере, Надежде, Любови и матери их Софье молятся о женском счастье, о хороших отношениях в семье. Также святых просят об избавлении от бесплодия.

Молитва Вере, Надежде, Любови и матери их Софье

О святыя и достохвальныя мученицы Веро, Надеждо и Любы, и доблестных дщерей мудрая мати Софие, к вам ныне притецем со усердною молитвою; что бо паче возможет предстательствовати за ны пред Господем, аще не вера, надежда и любы, три сия краеугольныя добродетели, в нихже образ нареченныя, самою вещию тыя явисте! Умолите Господа, да в скорбех и напастех неизреченною благодатию Своею покрыет ны, спасет и сохранит, яко благ есть и Человеколюбец. Того славу, яко солнце незаходимое, ныне зряще светолепну, споспешествуйте нам во смиренных молениих наших, да простит Господь Бог грехи и беззакония наша, и да помилует нас, грешных и недостойных щедрот Его. Молите убо о нас, святыя мученицы, Господа нашего Иисуса Христа, Емуже славу возсылаем со Безначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва Вере, Надежде, Любови и матери их Софье

Ранее "Телеграф" публиковал красивые открытки и поздравления с Днем Веры, Надежды, Любови.