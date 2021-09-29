Молитва на день Віри, Надії, Любові: про що просять святих

Вірі, Надії, Любові та матері їх Софії моляться про жіноче щастя, про хороші стосунки в сім’ї.

Віра, Надія, Любов та матір їх Софія — це свято, яке православні християни відзначають 30 вересня. Раніше в народі він вважався жіночим днем і навіть носив назву Вселенські бабині іменини. Саме в цей день, за народними прикметами закінчувалося бабине літо.

Про що моляться Вірі, Надії, Любові та матері їх Софії

Святі мучениці вважаються заступницями всіх жінок. Раніше в цей день вважалося особливо небезпечним образити жінку, так як за жіночі сльози Богородиця могла суворо покарати кривдника.

Вірі, Надії, Любові та матері їх Софії моляться про жіноче щастя, про хороші стосунки в сім’ї. Також святих просять про позбавлення від безпліддя.

Молитва Вірі, Надії, Любові та матері їх Софії

О, святі і достохвальні мучениці Віро, Надіє і Любове і мужніх дочок мудра мати Софіє, до вас нині звертаємося зі щирою молитвою; бо хто може заступатися за нас перед Господом, якщо не віра, надія і любов, ці три наріжні чесноти, образ яких ви на собі показали! Ублагайте Господа, щоб Він покрив нас Своєю невимовною благодаттю в скорботах і напастях, спас і зберіг як благий і чоловіколюбець. Його славу, як незаходиме сонце, нині бачачи, допомагайте і нам у наших смиренних молитвах, щоб простив Господь Бог наші гріхи і беззаконня і щоб помилував нас грішних і недостойних заради Його щедрот. Моліть же за нас, святі мучениці, Господа нашого Ісуса Христа, Йому ж славу возсилаємо, з безначальним Його Отцем і Пресвятим, і благим, і животворчим Духом нині, і повсякчас, і навіки-віків. Амінь.

Молитва Вірі, Надії, Любові та матері їх Софії

Раніше "Телеграф" публікував красиві листівки і поздоровлення з Днем Віри, Надії, Любові.