Топ-блогерша Аня Протасова засветилась в Крыму: за это ей грозит "бан" в Украине
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Аня Протасова является гражданкой Беларуси и за незаконное пересечение границы Украины ей могут запретить въезд в нашу страну.
Топовый Instagram-блогер России и Беларуси Аня Протасова приехала в оккупированный Россией Крым. Отметим, что за незаконный въезд в Крым иностранцам могут запретить въезд в Украину.
О своей поездке сама блогер сообщила на странице в Instagram, поставив геолокацию в ялтинском отеле. Девушка приехала отмечать туда свое 26-летие.
Девушка позировала в номере отеля, сидя в ванной полностью обнаженной. На фоне у нее было множество воздушных шаров, шампанское и цветы. При этом в геолокации к фото был отмечен отель в оккупированном Крыму.
Отметим, что за незаконное пересечение границы Украины иностранцев или лиц без гражданства могут запретить въезд в Украину, поэтому теперь блогерша оказалась под угрозой "бана" в нашей стране.
Кто такая Аня Протасова
Аня Протасова — популярный блогер. На ее страницу в Instagram подписаны 4,6 миллиона человек. Девушка пишет о психологии тела, проводит марафона, а также занимается продюсированием чужих блогов.
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