Укр

Топ-блогерша Аня Протасова засветилась в Крыму: за это ей грозит "бан" в Украине

Автор
Ольга Броскова
Дата публикации
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Автор
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Аня Протасова Новость обновлена 30 сентября 2021, 11:21
Аня Протасова

Аня Протасова является гражданкой Беларуси и за незаконное пересечение границы Украины ей могут запретить въезд в нашу страну.

Топовый Instagram-блогер России и Беларуси Аня Протасова приехала в оккупированный Россией Крым. Отметим, что за незаконный въезд в Крым иностранцам могут запретить въезд в Украину.

О своей поездке сама блогер сообщила на странице в Instagram, поставив геолокацию в ялтинском отеле. Девушка приехала отмечать туда свое 26-летие.

Девушка позировала в номере отеля, сидя в ванной полностью обнаженной. На фоне у нее было множество воздушных шаров, шампанское и цветы. При этом в геолокации к фото был отмечен отель в оккупированном Крыму.

Отметим, что за незаконное пересечение границы Украины иностранцев или лиц без гражданства могут запретить въезд в Украину, поэтому теперь блогерша оказалась под угрозой "бана" в нашей стране.

Кто такая Аня Протасова

Аня Протасова — популярный блогер. На ее страницу в Instagram подписаны 4,6 миллиона человек. Девушка пишет о психологии тела, проводит марафона, а также занимается продюсированием чужих блогов.

Теги:
#Крым #Блогер #Аня Протасова
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