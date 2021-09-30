Топ-блогерка Аня Протасова засвітилася в Криму: за це їй загрожує "бан" в Україні

Аня Протасова є громадянкою Білорусі і за незаконний перетин кордону України їй можуть заборонити в’їзд в нашу країну.

Топовий Instagram-блогер Росії і Білорусі Аня Протасова приїхала в окупований Росією Крим. Відзначимо, що за незаконний в’їзд до Криму іноземцям можуть заборонити в’їзд в Україну.

Про свою поїздку сама блогер повідомила на сторінці в Instagram, поставивши геолокацію в ялтинському готелі. Дівчина приїхала відзначати туди своє 26-річчя.

Дівчина позувала в номері готелю, сидячи у ванній повністю оголеною. На тлі у неї було безліч повітряних куль, шампанське і квіти. При цьому в геолокації до фото був відзначений готель в окупованому Криму.

Відзначимо, що за незаконний перетин кордону України іноземців або осіб без громадянства можуть заборонити в’їзд в Україну, тому тепер блогерша опинилася під загрозою "бана" в нашій країні.

Хто така Аня Протасова

Аня Протасова — популярний блогер. На її сторінку в Instagram підписані 4,6 мільйона людей. Дівчина пише про психологію тіла, проводить марафони, а також займається продюсуванням чужих блогів.