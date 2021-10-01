Даша Астафьева едва прикрыла голую грудь руками на горячих фото
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Популярная украинская модель и певица порадовала поклонников пикантными снимками.
Секс-символ украинского шоу-бизнеса, певица и актриса Даша Астафьева, котора ранее заинтриговала поклонников откровенным видео с эротической фотосессии, наконец таки показала ее "плоды".
На своей странице в Инстаграм исполнительница опубликовала серию снимков, на которых предстала с обнаженной грудью. Астафьева позировала в длинной блестящей черной юбке и с высокой посадкой, прикрывая руками свои пышные груди.
А в подписи к фото, артистка поразмышляла о ревности. Певица считает, что для этого чувства всегда или рано, или уже поздно.
"Ты получается, или зря ревнуешь, или тебя уже заменили новым элементом" — пишет Даша Астафьева.
В комментариях подписчики мгновенно "засыпали" свою любимицу комплиментами и восторженными отзывами.
Даша Астафьева — украинская фотомодель, экс-солистка группы "NikitA", телеведущая и актриса. Свою первую популярность артистка "получила" после того, как попала на обложку номера мужского журнала Playboy. Астафьеву называют самой желанной и сексуальной женщиной Украины.
Ранее, "Телеграф" писал, что Даша Астафьева примерила на себя образ таинственной Мата Хари.
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