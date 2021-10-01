Укр

Даша Астафьева едва прикрыла голую грудь руками на горячих фото

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
97
Даша Астафьева Новость обновлена 01 октября 2021, 16:26
Даша Астафьева

Популярная украинская модель и певица порадовала поклонников пикантными снимками.

Секс-символ украинского шоу-бизнеса, певица и актриса Даша Астафьева, котора ранее заинтриговала поклонников откровенным видео с эротической фотосессии, наконец таки показала ее "плоды".

На своей странице в Инстаграм исполнительница опубликовала серию снимков, на которых предстала с обнаженной грудью. Астафьева позировала в длинной блестящей черной юбке и с высокой посадкой, прикрывая руками свои пышные груди.

А в подписи к фото, артистка поразмышляла о ревности. Певица считает, что для этого чувства всегда или рано, или уже поздно.

"Ты получается, или зря ревнуешь, или тебя уже заменили новым элементом" — пишет Даша Астафьева.

В комментариях подписчики мгновенно "засыпали" свою любимицу комплиментами и восторженными отзывами.

Даша Астафьева — украинская фотомодель, экс-солистка группы "NikitA", телеведущая и актриса. Свою первую популярность артистка "получила" после того, как попала на обложку номера мужского журнала Playboy. Астафьеву называют самой желанной и сексуальной женщиной Украины.

Ранее, "Телеграф" писал, что Даша Астафьева примерила на себя образ таинственной Мата Хари.

Теги:
#Даша Астафьева #Певица #Даша Астафьева разделась #Певица Даша Астафьева #Даша Астафьева инстаграм
Михеил Саакашвили
Политика
Беготня по крыше, депортация и оскорбления: чем запомнился Саакашвили, обещавший Украине "грузинские" реформы
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Михеил Саакашвили
Беготня по крыше, депортация и оскорбления: чем запомнился Саакашвили, обещавший Украине "грузинские" реформы
Дата публикации
Категория
Давид Арахамия
Арахамия озвучил вероятность досрочных парламентских выборов в Украине (видео)
Дата публикации
Категория
Отставка Разумкова и обострение на Донбассе
Угроза наступления России и отставка Разумкова: каким будет октябрь для Украины
Дата публикации
Категория
Алексей Суровцев
Алексей Суровцев о вылете с "Танцев со звездами": С такими низкими оценками не согласен, некоторые пары танцевали хуже
Дата публикации
Категория
Жители ОРДЛО с паспортами граждан РФ
Как Россия поглощает Донбасс – и что делать Украине