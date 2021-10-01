Даша Астаф’єва ледь прикрила голі груди руками на гарячих фото

Популярна українська модель і співачка порадувала шанувальників пікантними знімками.

Секс-символ українського шоу-бізнесу, співачка і актриса Даша Астаф’єва, яка раніше заінтригувала шанувальників відвертим відео з еротичної фотосесії, нарешті таки показала її "плоди".

На своїй сторінці в Інстаграм виконавиця опублікувала серію знімків, на яких постала з оголеними грудьми. Астаф’єва позувала в довгій блискучій чорній спідниці з високою посадкою, прикриваючи руками свої пишні груди.

А в підписі до фото, артистка поміркувала про ревнощі. Співачка вважає, що для цього почуття завжди або рано, або вже пізно.

"Ти виходить, або даремно ревнуєш, або тебе вже замінили новим елементом" — пише Даша Астаф’єва.

У коментарях підписники миттєво "засипали" свою улюбленицю компліментами і захопленими відгуками.

Даша Астаф’єва — українська фотомодель, екссолістка групи "NikitA", телеведуча і актриса. Свою першу популярність артистка "отримала" після того, як потрапила на обкладинку номера чоловічого журналу Playboy. Астаф’єву називають найбажанішою і найсексуальнішою жінкою України.

Раніше, "Телеграф" писав, що Даша Астаф’єва приміряла на себе образ таємничої Мата Харі.