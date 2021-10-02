Укр

Всего одно действие 2 октября оставит вас без денег на целый год

Автор
Ольга Броскова
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Автор
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Не пересчитывайте сегодня мелкие деньги
Не пересчитывайте сегодня мелкие деньги

По народным поверьям, на Трофимов день нельзя пересчитывать мелочь, иначе можно остаться без денег.

Во второй день октября в народе празднуют День Трофима и святого Зосима, который считался покровителем пчел и пчеловодов. В этот день нельзя садиться за стол пока не съешь ложечку меда с теплой водой. Считалось, что этот обряд помогает избавиться от многих болезней и помогает забыть от таких проблемах, как изжога и боли в желудке.

Также в этот день существует еще один запрет: 2 октября нельзя пересчитывать мелочь, особенно с утра. Считалось, что если сделать это, то большие деньги будут "обходить" ваш дом стороной целый год.

Кроме того, по поверьям в этот день нельзя использовать острые предметы, так как велика вероятность ими пораниться. Также нельзя ссориться и обижать своих близких — можно растерять всех друзей.

В этот день нужно быть щедрым. Помогите нищим, поделитесь чем-то с нуждающимися — и тогда ваш год будет счастливым.

Ранее "Телеграф" писал, какие церковные праздники православные христиане будут отмечать в октябре. Самый крупный из них — Покров Пресвятой Богородицы, который мы отмечаем 14 октября.

Теги:
#Деньги #2 октября #Трофимов день
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