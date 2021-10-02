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Всього одна дія 2 жовтня залишить вас без грошей на цілий рік

Автор
Ольга Броскова
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Н перераховуйте сьогодні дрібні гроші Новина оновлена 02 жовтня 2021, 10:11
Н перераховуйте сьогодні дрібні гроші

За народними повір’ями, на Трохимів день не можна перераховувати дрібні гроші, інакше можна залишитися без них.

У другий день жовтня в народі святкують День Трохима і святого Зосима, який вважався покровителем бджіл і бджолярів. У цей день не можна сідати за стіл поки не з’їси ложечку меду з теплою водою. Вважалося, що цей обряд допомагає позбутися багатьох хвороб і допомагає забути про такі проблеми, як печія і біль у шлунку.

Також в цей день існує ще одна заборона: 2 жовтня не можна перераховувати дрібні гроші, особливо зранку. Вважалося, що якщо зробити це, то великі гроші будуть "обходити" ваш будинок стороною цілий рік.

Крім того, за повір’ями в цей день не можна використовувати гострі предмети, адже велика ймовірність ними поранитися. Також не можна сваритися і ображати своїх близьких — можна розгубити всіх друзів.

У цей день потрібно бути щедрим. Допоможіть жебракам, поділіться чимось з нужденними — і тоді ваш рік буде щасливим.

Раніше "Телеграф" писав, які церковні свята православні християни відзначатимуть в жовтні. Найбільший з них — Покров Пресвятої Богородиці, який ми відзначаємо 14 жовтня.

Теги:
#Гроші #2 жовтня #Трофимов день
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