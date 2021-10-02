Яке свято 2 жовтня: народні прикмети і заборони
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У цей день наші пращури відзначали свято бджоляників.
У суботу, 2 жовтня, православна церква вшановує пам’ять мучеників Трохима, Саватія і Доримедонт, які постраждали за Христа під час царювання римського імператора Проба. У народі його називають Бджолина дев’ятина, Трофимов день, Ласий стіл і Зосима.
Святих Трохима, Саватія і Доримедонт зрадили жорстоким тортурам за їх відмову відректися від своєї віри. Саватій помер під час випробувань, а Трохима і Доримедонт усікли мечем.
З давніх-давен на це свято виготовляли церковні свічки з воску і ласували медом. Наші предки вірили: бджоли приносять добробут, а мед вважався цілющим засобом від всіх хвороб.
У цей день дівчата ворожили на судженого. Вважалося, якщо пильно подивитися в очі вподобаної людини, то він неодмінно тебе полюбить.
Також, 2 жовтня був поширений звичай пекти млинці та оладки, а потім пригощати ними сусідів і родичів.
Що не можна робити 2 жовтня:
- Не можна відмовляти в милостині.
- Не варто в цю суботу брати в руки гострі предмети.
- Чи не треба 2 жовтня перераховувати дрібниця і провізію.
- Не можна брехати.
- Не варто сьогодні висловлювати своє невдоволення і злитися.
- Не варто затівати 2 жовтня генеральне прибирання.
Народні прикмети:
- Якщо бджоли вічко щільно заліплюють, то зима буде холодною.
- Південний вітер — до хорошого урожаю озимих в наступному році.
- Якщо листя осики на землі лежать горілиць, то зима буде сувора, а якщо догори виворотом — тепла.
- Багато жолудів — до хорошого урожаю хліба в наступному році.
- Тепла і туманна погода — до сприятливої осені.
- Грім гримить — зима безсніжна буде.
- Якщо в цей день тепла погода, то вулика потрібно прибирати на 10 жовтня.
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