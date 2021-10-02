Яке свято 2 жовтня: народні прикмети і заборони

У цей день наші пращури відзначали свято бджоляників.

У суботу, 2 жовтня, православна церква вшановує пам’ять мучеників Трохима, Саватія і Доримедонт, які постраждали за Христа під час царювання римського імператора Проба. У народі його називають Бджолина дев’ятина, Трофимов день, Ласий стіл і Зосима.

Святих Трохима, Саватія і Доримедонт зрадили жорстоким тортурам за їх відмову відректися від своєї віри. Саватій помер під час випробувань, а Трохима і Доримедонт усікли мечем.

Мученики Трохим, Савватій і Доримедонт

З давніх-давен на це свято виготовляли церковні свічки з воску і ласували медом. Наші предки вірили: бджоли приносять добробут, а мед вважався цілющим засобом від всіх хвороб.

У цей день дівчата ворожили на судженого. Вважалося, якщо пильно подивитися в очі вподобаної людини, то він неодмінно тебе полюбить.

Також, 2 жовтня був поширений звичай пекти млинці та оладки, а потім пригощати ними сусідів і родичів.

Що не можна робити 2 жовтня:

Не можна відмовляти в милостині.

Не варто в цю суботу брати в руки гострі предмети.

Чи не треба 2 жовтня перераховувати дрібниця і провізію.

Не можна брехати.

Не варто сьогодні висловлювати своє невдоволення і злитися.

Не варто затівати 2 жовтня генеральне прибирання.

Народні прикмети:

Якщо бджоли вічко щільно заліплюють, то зима буде холодною.

Південний вітер — до хорошого урожаю озимих в наступному році.

Якщо листя осики на землі лежать горілиць, то зима буде сувора, а якщо догори виворотом — тепла.

Багато жолудів — до хорошого урожаю хліба в наступному році.

Тепла і туманна погода — до сприятливої осені.

Грім гримить — зима безсніжна буде.

Якщо в цей день тепла погода, то вулика потрібно прибирати на 10 жовтня.

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