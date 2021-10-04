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Какой праздник 4 октября: народные приметы и запреты

Автор
Анна Барабан
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Автор
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Праздник 4 октября
Праздник 4 октября

Считалось, что если 4 октября погода солнечная и теплая, но ветер дует с севера, то зима будет холодной.

В понедельник, 4 октября, православная церковь почитает память апостола от 70-ти Кодрата Афинского и священномученика Ипатия. Святой Кондрат был свидетелем крестной смерти Иисуса Христа и его чудесного воскрешения, а святой Ипатий боролся с иконоборцами. 

Согласно преданию, Кондрат сумел обратить многих людей в христианство, что вызвало ненависть со стороны язычников. Его пытались забросать камнями, но он выжил. Позже его посадили в тюрьму, где он умер, уморенный голодом.

Святой Кондрат
Святой Кондрат

Святого Ипатия убеждали отказаться от почитания икон, но он не захотел отрекаться от своей веры. Мученика заключили в темницу и долго мучили, а после его убили, а тело бросили на растерзания собакам.

В народе верили, что раз в год, именно в этот день, лешие бесятся и от них нет никакой защиты. Поэтому в лес поодиночке и без надобности старались не ходить.

Этот день считается особым для работников. Если 4 октября выполнять свои обязанности спустя рукава, то в кошельке будет пусто в течение ближайшего года. А начальникам в этот день нужно похвалить работника, чтобы он трудился ещё усерднее.

Что нельзя делать 4 октября:

  • Не следует одеваться во все черное. 
  • Не рекомендуется спорить с пожилыми людьми.
  • Не стоит планировать на этот день шопинг.
  • Ни в коем случае ничего нельзя поднимать на перекрестке.
  • Не стоит занимать в этот день никому деньги.
  • В этот день не стоит свататься. 

Народные приметы:

  • Какая погода в этот день, такая продержится ещё в течение четырех недель.
  • Если за окном ясно и дует северо-восточный ветер, зимние месяцы будут холодными.
  • Мало грибов и много орехов – к суровой и снежной зиме.
  • Если днем холодно, а к ночи потеплело – будет ненастье.
  • Если листья березы начали с верхушки желтеть, то весна будет ранней, если снизу – поздней.
  • Резко похолодало — скоро придет зима.
  • Много орехов, но нет грибов — примета, что зима будет снежной и суровой.
  • По примете 4 октября днем холодно, а ночью становится теплее — скоро будет ненастье.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие церковные и государственные праздники отмечаются в октябре 2021 года.

Теги:
#Праздник #Приметы #Запреты #Народные приметы
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