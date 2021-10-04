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Яке свято 4 жовтня: народні прикмети і заборони

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Анна Барабан
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Свято 4 жовтня
Свято 4 жовтня

Вважалося, що якщо 4 жовтня погода сонячна і тепла, але вітер дме з півночі, то зима буде холодною.

У понеділок, 4 жовтня, православна церква вшановує пам’ять апостола від 70-ти Кодрата Афінського і священномученика Іпатія. Святий Кондрат був свідком хресної смерті Ісуса Христа і його чудесного воскресіння, а святий Іпатій боровся з іконоборцями.

Згідно з переказами, Кондрат зумів звернути багатьох людей в християнство, що викликало ненависть з боку язичників. Його намагалися закидати камінням, але він вижив. Пізніше його посадили в тюрму, де він помер, уморений голодом.

Святий Кондрат
Святий Кондрат

Святого Іпатія переконували відмовитися від шанування ікон, але він не захотів відрікатися від своєї віри. Мученика ув’язнили і довго мучили, а після його вбили, а тіло кинули на роздертя собакам.

У народі вірили, що раз на рік, саме в цей день, лісовики бісяться і від них немає ніякого захисту. Тому в ліс поодинці і без потреби намагалися не ходити.

Цей день вважається особливим для працівників. Якщо 4 жовтня виконувати свої обов’язки абияк, то в гаманці буде порожньо протягом найближчого року. А начальникам в цей день потрібно похвалити працівника, щоб він працював ще старанніше.

Що не можна робити 4 жовтня:

  • Не слід одягатися у все чорне.
  • Не рекомендується сперечатися з людьми похилого віку.
  • Не варто планувати на цей день шопінг.
  • Ні в якому разі нічого не можна підіймати на перехресті.
  • Не варто займати в цей день нікому гроші.
  • У цей день не варто свататися.

Народні прикмети:

  • Яка погода в цей день, така протримається ще протягом чотирьох тижнів.
  • Якщо за вікном ясно і дме північно-східний вітер, зимові місяці будуть холодними.
  • Мало грибів і багато горіхів — до суворої і сніжної зими.
  • Якщо вдень холодно, а до ночі потепліло — буде негода.
  • Якщо листя берези почали з верхівки жовтіти, то весна буде ранньою, якщо знизу — пізньої.
  • Різко похолодало — скоро прийде зима.
  • Багато горіхів, але немає грибів — прикмета, що зима буде сніжною і суворою.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які церковні і державні свята відзначаються в жовтні 2021 року.

Теги:
#Свято #Прикмети #Заборони #Народні прикмети
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