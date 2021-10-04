Яке свято 4 жовтня: народні прикмети і заборони

Вважалося, що якщо 4 жовтня погода сонячна і тепла, але вітер дме з півночі, то зима буде холодною.

У понеділок, 4 жовтня, православна церква вшановує пам’ять апостола від 70-ти Кодрата Афінського і священномученика Іпатія. Святий Кондрат був свідком хресної смерті Ісуса Христа і його чудесного воскресіння, а святий Іпатій боровся з іконоборцями.

Згідно з переказами, Кондрат зумів звернути багатьох людей в християнство, що викликало ненависть з боку язичників. Його намагалися закидати камінням, але він вижив. Пізніше його посадили в тюрму, де він помер, уморений голодом.

Святий Кондрат

Святого Іпатія переконували відмовитися від шанування ікон, але він не захотів відрікатися від своєї віри. Мученика ув’язнили і довго мучили, а після його вбили, а тіло кинули на роздертя собакам.

У народі вірили, що раз на рік, саме в цей день, лісовики бісяться і від них немає ніякого захисту. Тому в ліс поодинці і без потреби намагалися не ходити.

Цей день вважається особливим для працівників. Якщо 4 жовтня виконувати свої обов’язки абияк, то в гаманці буде порожньо протягом найближчого року. А начальникам в цей день потрібно похвалити працівника, щоб він працював ще старанніше.

Що не можна робити 4 жовтня:

Не слід одягатися у все чорне.

Не рекомендується сперечатися з людьми похилого віку.

Не варто планувати на цей день шопінг.

Ні в якому разі нічого не можна підіймати на перехресті.

Не варто займати в цей день нікому гроші.

У цей день не варто свататися.

Народні прикмети:

Яка погода в цей день, така протримається ще протягом чотирьох тижнів.

Якщо за вікном ясно і дме північно-східний вітер, зимові місяці будуть холодними.

Мало грибів і багато горіхів — до суворої і сніжної зими.

Якщо вдень холодно, а до ночі потепліло — буде негода.

Якщо листя берези почали з верхівки жовтіти, то весна буде ранньою, якщо знизу — пізньої.

Різко похолодало — скоро прийде зима.

Багато горіхів, але немає грибів — прикмета, що зима буде сніжною і суворою.

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