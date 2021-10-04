Яке свято 4 жовтня: народні прикмети і заборони
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Вважалося, що якщо 4 жовтня погода сонячна і тепла, але вітер дме з півночі, то зима буде холодною.
У понеділок, 4 жовтня, православна церква вшановує пам’ять апостола від 70-ти Кодрата Афінського і священномученика Іпатія. Святий Кондрат був свідком хресної смерті Ісуса Христа і його чудесного воскресіння, а святий Іпатій боровся з іконоборцями.
Згідно з переказами, Кондрат зумів звернути багатьох людей в християнство, що викликало ненависть з боку язичників. Його намагалися закидати камінням, але він вижив. Пізніше його посадили в тюрму, де він помер, уморений голодом.
Святого Іпатія переконували відмовитися від шанування ікон, але він не захотів відрікатися від своєї віри. Мученика ув’язнили і довго мучили, а після його вбили, а тіло кинули на роздертя собакам.
У народі вірили, що раз на рік, саме в цей день, лісовики бісяться і від них немає ніякого захисту. Тому в ліс поодинці і без потреби намагалися не ходити.
Цей день вважається особливим для працівників. Якщо 4 жовтня виконувати свої обов’язки абияк, то в гаманці буде порожньо протягом найближчого року. А начальникам в цей день потрібно похвалити працівника, щоб він працював ще старанніше.
Що не можна робити 4 жовтня:
- Не слід одягатися у все чорне.
- Не рекомендується сперечатися з людьми похилого віку.
- Не варто планувати на цей день шопінг.
- Ні в якому разі нічого не можна підіймати на перехресті.
- Не варто займати в цей день нікому гроші.
- У цей день не варто свататися.
Народні прикмети:
- Яка погода в цей день, така протримається ще протягом чотирьох тижнів.
- Якщо за вікном ясно і дме північно-східний вітер, зимові місяці будуть холодними.
- Мало грибів і багато горіхів — до суворої і сніжної зими.
- Якщо вдень холодно, а до ночі потепліло — буде негода.
- Якщо листя берези почали з верхівки жовтіти, то весна буде ранньою, якщо знизу — пізньої.
- Різко похолодало — скоро прийде зима.
- Багато горіхів, але немає грибів — прикмета, що зима буде сніжною і суворою.
Раніше "Телеграф" повідомляв, які церковні і державні свята відзначаються в жовтні 2021 року.
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