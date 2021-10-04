Осадчая оправдалась за скандал с полицейским эскортом в Трускавце

Телеведущая извинилась за поездку на полицейском авто с мигалками в Трускавце

Известная украинская телеведущая Екатерина Осадчая рассказала, по какой причине полицейский автозак с включенными мигалками доставил ее на вокзал в Трускавце, где ведущая "Светской жизни" брала интервью у нардепов на съезде партии "Слуга народа". По словам ведущей, она и не предполагала, что такая ситуацию вызовет скандал в сообществе.

Видео с поездки Осадчая выложила тогда в соцсети Инстаграм, но сейчас на ее странице ролик отсутствует. Вместо этого был опубликован пост с извинением.

"Я хочу извиниться у всех, кого возмутил мой недавний пост о том, как полиция помогла мне успеть на поезд после поздней съемки. Я с благодарностью откликнулась на предложение о помощи, ведь мне крайне важно было успеть на утреннее кормление малыша, а учитывая задержку на съемках, других вариантов попасть на поезд не было. Поэтому, прошу прощения за этот случай, спешка кормящей мамы с работы не должна была стать скандалом", — написала Осадчая.

Осадчая извинилась за пост с полицейскими

В комментариях подписчики звездной мамы троих детей разделились на два лагеря. Одни поддержали телеведущую, а другие отписали, что она ничем не отличается от других кормящих женщин и пользование такими "избирательными" услугами полиции недопустимо.

Напомним, что третьего ребенка телеведущая родила 19 августа. Отцом малыша стал муж Осадчей, актер и телеведущий Юрий Горбунов. Добавим, что звездная мама очень трудолюбивая. Буквально на следующий день после родов Осадчая приступила к съемкам.