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Какой праздник 5 октября: народные приметы и запреты

Автор
Анна Барабан
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Праздник 5 октября
Праздник 5 октября

5 октября запрещено покупать, продавать, ловить и есть рыбу. 

Во вторник, 5 октября, православная церковь почитает память одного из 12-ти "малых" пророков Иона и мученика Фоки. В народном календаре день называли Фокиным.

Согласно Библии, пророк Иона прошел много испытаний. За то, что он не исполнил "приказ" Бога, он 3-е суток провел в чреве кита, молясь беспрестанно. Потом он был выброшен на берег, и после своего чудесного спасения отправился в Ниневию, куда его изначально и "направил" Бог.

Святой Иона
Святой Иона

Мученик Фока считается покровителем утопающих и защитником от пожаров. Он стал епископом в довольно зрелом возрасте и начал проповедовал христианство, благодаря чему многих удалось обратить в веру.

В эту дату наши предки опасались ветров. В народе бытовало мнение о том, что 5 октября — день несчастливый, поскольку дует сильный ветер, который может принести с собой порчу, болезни, нечистую силу.

Что нельзя делать 5 октября:

  • Запрещено есть рыбу, а также совершать с ней любые другие манипуляции: ловить, продавать, покупать. 
  • Не рекомендуется устраивать семейные посиделки, особенно с родными любимого человека.
  • Не рекомендуется 5 октября оставлять кошелёк пустым.
  • Пересчитывать деньги, особенно мелочь, тоже не стоит. 
  • Нельзя сжигать листву.

Народные приметы на 5 октября:

  • На Иону листья на березе висят — примета, что снег на землю ляжет поздно.
  • 5 октября на ели или сосне шишек мало — зима будет теплой.
  • Если черëмуха и клëн потеряли листву, на Покров будут сильные заморозки.
  • Сильный туман утром сулит большие снега зимой.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие церковные и государственные праздники отмечаются в октябре 2021 года. 

Теги:
#Праздник #Приметы #Запреты #Народные приметы
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