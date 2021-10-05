Какой праздник 5 октября: народные приметы и запреты
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5 октября запрещено покупать, продавать, ловить и есть рыбу.
Во вторник, 5 октября, православная церковь почитает память одного из 12-ти "малых" пророков Иона и мученика Фоки. В народном календаре день называли Фокиным.
Согласно Библии, пророк Иона прошел много испытаний. За то, что он не исполнил "приказ" Бога, он 3-е суток провел в чреве кита, молясь беспрестанно. Потом он был выброшен на берег, и после своего чудесного спасения отправился в Ниневию, куда его изначально и "направил" Бог.
Мученик Фока считается покровителем утопающих и защитником от пожаров. Он стал епископом в довольно зрелом возрасте и начал проповедовал христианство, благодаря чему многих удалось обратить в веру.
В эту дату наши предки опасались ветров. В народе бытовало мнение о том, что 5 октября — день несчастливый, поскольку дует сильный ветер, который может принести с собой порчу, болезни, нечистую силу.
Что нельзя делать 5 октября:
- Запрещено есть рыбу, а также совершать с ней любые другие манипуляции: ловить, продавать, покупать.
- Не рекомендуется устраивать семейные посиделки, особенно с родными любимого человека.
- Не рекомендуется 5 октября оставлять кошелёк пустым.
- Пересчитывать деньги, особенно мелочь, тоже не стоит.
- Нельзя сжигать листву.
Народные приметы на 5 октября:
- На Иону листья на березе висят — примета, что снег на землю ляжет поздно.
- 5 октября на ели или сосне шишек мало — зима будет теплой.
- Если черëмуха и клëн потеряли листву, на Покров будут сильные заморозки.
- Сильный туман утром сулит большие снега зимой.
Ранее "Телеграф" сообщал, какие церковные и государственные праздники отмечаются в октябре 2021 года.
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