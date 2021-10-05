Яке свято 5 жовтня: народні прикмети і заборони

5 жовтня заборонено купувати, продавати, ловити і їсти рибу.

У вівторок, 5 жовтня, православна церква вшановує пам’ять одного з 12-ти "малих" пророків Іона і мученика Фоки. У народному календарі день називали Фокіним.

За біблійними переказами, пророк Йона пройшов багато випробувань. За те, що він не виконав "наказ" Бога, він 3 доби провів у череві кита, молячись безперестанку. Потім він був викинутий на берег, і після свого чудесного порятунку відправився до Ніневії, куди його спочатку і "направив" Бог.

Святий Іона

Мученик Фока вважається покровителем потопельників і захисником від пожеж. Він став єпископом в досить зрілому віці і почав проповідувати християнство, завдяки чому багатьох вдалося навернути до віри.

В цю дату наші предки побоювалися вітрів. У народі побутувала думка про те, що 5 жовтня — день нещасливий, оскільки дме сильний вітер, який може принести з собою псування, хвороби, нечисту силу.

Що не можна робити 5 жовтня:

Заборонено їсти рибу, а також здійснювати з нею будь-які інші маніпуляції: ловити, продавати, купувати.

Не рекомендується влаштовувати сімейні посиденьки, особливо з рідними коханої людини.

Не рекомендується 5 жовтня залишати гаманець порожнім.

Перераховувати гроші, особливо дрібниця, теж не варто.

Не можна спалювати листя.

Народні прикмети на 5 жовтня:

На Іону листя на березі висять — прикмета, що сніг на землю ляже пізно.

5 жовтня на ялини або сосни шишок мало — зима буде теплою.

Якщо черемуха і клен втратили листя, на Покров будуть сильні заморозки.

Сильний туман вранці обіцяє великі сніги взимку.

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