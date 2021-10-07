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Какой праздник 7 октября: народные приметы и запреты

Автор
Анна Барабан
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Автор
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Праздник 7 октября
Праздник 7 октября

Говорят, если что-то завязать в этот день, то развязать уже никогда не получится. 

В четверг, 7 октября, православная церковь почитает память первомученицы Фёклы, последовательницы апостола Павла. В народном календаре день получил название – день Фëклы-Заревницы. 

Преподобная Фёкла в 18-летнем возрасте обратилась в христианскую веру и стала преданной сторонницей апостола Павла.За это она была приговорена к страшным мукам: ее пытались сжечь на костре, пытались дать на съедение диким зверям, пьяные юноши хотели обесчестить деву, но Господь за ее преданность не дал Феклу в обиду. Святая дожила до 90 лет, исцеляя страждущих, проповедуя христианство и многих обращая к вере.

Преподобная Фёкла
Преподобная Фёкла

В старину на протяжении этого дня пели песни и веселились, а женщины начинали прясть, чтобы в семье весь год царила атмосфера любви и удачи. 

Ещё 7 октября копали свеклу и последний раз собирали боровики.

Также, считалось, что пары, которые сыграют свадьбу в этот день, будут жить долго и счастливо.

Предки были уверены, что брак, созданный в этот день, будет крепким и счастливым.
Предки были уверены, что брак, созданный в этот день, будет крепким и счастливым.

Что нельзя делать 7 октября:

  • Не рекомендуется 7 октября ходить в гости. 
  • Не рекомендуется 7 октября отказываться от задач.
  • 7 октября не следует отказываться от предложений, в том числе руки и сердца.
  • Не стоит открывать 7 октября двери незнакомым людям.
  • Нельзя в этот день отдавать долги и брать взаймы.
  • Нельзя оставлять дошкольников (до 7 лет) наедине с их проблемами.
  • В этот день запрещается нецензурно выражаться, обижаться, конфликтовать и устраивать споры.

Народные приметы:

  • Птицы низко к земле летят – зима будет ранняя и холодная.
  • Много желудей – зима будет мягкой, а следующий год – урожайным.
  • Гром в этот день сулит теплую и бесснежную зиму.
  • Если белка от хвоста к голове линяет, зима будет студеная. Если наоборот, то долгая и слякотная.
  • Если большой урожай рябины, то зимой будет холодно.
  • Ранний рассвет и яркое солнце 7 октября – к скорой перемене погоды.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие церковные и государственные праздники отмечаются в октябре 2021 года. 

Теги:
#Праздник #Приметы #Запреты #Народные приметы
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