Яке свято 7 жовтня: народні прикмети і заборони

Кажуть, якщо щось зав’язати в цей день, то розв’язати вже ніколи не вийде.

У четвер, 7 жовтня, православна церква вшановує пам’ять першомучениці Текли, послідовниці апостола Павла. У народному календарі день отримав назву — день Текли Вишивальниці

Преподобна Текла в 18-річному віці звернулася в християнську віру і стала відданою прихильницею апостола Павла.За це вона була засуджена до страшних мук: її намагалися спалити на багатті, намагалися дати на поталу диким звірам, п’яні хлопці хотіли збезчестити діву, але Господь за її відданість не дав Теклу в образу. Свята дожила до 90 років, зцілюючи стражденних, проповідуючи християнство і багатьох звертаючи до віри.

Текла Вишивальниця

За старих часів протягом цього дня співали пісні і веселилися, а жінки починали прясти, щоб в сім’ї весь рік панувала атмосфера любові і удачі.

Ще 7 жовтня копали буряки і останній раз збирали боровики.

Також, вважалося, що пари, які зіграють весілля в цей день, будуть жити довго і щасливо.

Предки були впевнені, що шлюб укладений в цей день, буде міцним і щасливим.

Що не можна робити 7 жовтня:

Не рекомендується 7 жовтня ходити в гості.

Не рекомендується 7 жовтня відмовлятися від завдань.

7 жовтня не слід відмовлятися від пропозицій, в тому числі руки і серця.

Не варто відкривати 7 жовтня двері незнайомим людям.

Не можна в цей день віддавати борги і брати в борг.

Не можна залишати дошкільнят (до 7 років) наодинці з їх проблемами.

У цей день забороняється нецензурно виражатися, ображатися, конфліктувати і влаштовувати суперечки.

Народні прикмети:

Птахи низько до землі летять — зима буде рання і холодна.

Багато жолудів — зима буде м’якою, а наступний рік — врожайним.

Грім в цей день обіцяє теплу і безсніжну зиму.

Якщо білка від хвоста до голови линяє, зима буде холодна. Якщо навпаки, то довга і сльотава.

Якщо великий урожай горобини, то взимку буде холодно.

Ранній світанок і яскраве сонце 7 жовтня — до швидкої зміни погоди.

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