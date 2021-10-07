Яке свято 7 жовтня: народні прикмети і заборони
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Кажуть, якщо щось зав’язати в цей день, то розв’язати вже ніколи не вийде.
У четвер, 7 жовтня, православна церква вшановує пам’ять першомучениці Текли, послідовниці апостола Павла. У народному календарі день отримав назву — день Текли Вишивальниці
Преподобна Текла в 18-річному віці звернулася в християнську віру і стала відданою прихильницею апостола Павла.За це вона була засуджена до страшних мук: її намагалися спалити на багатті, намагалися дати на поталу диким звірам, п’яні хлопці хотіли збезчестити діву, але Господь за її відданість не дав Теклу в образу. Свята дожила до 90 років, зцілюючи стражденних, проповідуючи християнство і багатьох звертаючи до віри.
За старих часів протягом цього дня співали пісні і веселилися, а жінки починали прясти, щоб в сім’ї весь рік панувала атмосфера любові і удачі.
Ще 7 жовтня копали буряки і останній раз збирали боровики.
Також, вважалося, що пари, які зіграють весілля в цей день, будуть жити довго і щасливо.
Що не можна робити 7 жовтня:
- Не рекомендується 7 жовтня ходити в гості.
- Не рекомендується 7 жовтня відмовлятися від завдань.
- 7 жовтня не слід відмовлятися від пропозицій, в тому числі руки і серця.
- Не варто відкривати 7 жовтня двері незнайомим людям.
- Не можна в цей день віддавати борги і брати в борг.
- Не можна залишати дошкільнят (до 7 років) наодинці з їх проблемами.
- У цей день забороняється нецензурно виражатися, ображатися, конфліктувати і влаштовувати суперечки.
Народні прикмети:
- Птахи низько до землі летять — зима буде рання і холодна.
- Багато жолудів — зима буде м’якою, а наступний рік — врожайним.
- Грім в цей день обіцяє теплу і безсніжну зиму.
- Якщо білка від хвоста до голови линяє, зима буде холодна. Якщо навпаки, то довга і сльотава.
- Якщо великий урожай горобини, то взимку буде холодно.
- Ранній світанок і яскраве сонце 7 жовтня — до швидкої зміни погоди.
Раніше "Телеграф" повідомляв, які церковні і державні свята відзначаються в жовтні 2021 року.
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