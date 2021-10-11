Ретроградный Меркурий и "планета большого несчастья": астролог составила гороскоп на неделю 11-17 октября

Неделя хорошо подходит для глобальных начинаний.

Неделя очень важная – будет положено начало многим процессам. Ближайшие дни – наилучшее время для создания устойчивого фундамента, это период скрытых, начальных этапов. Это поможет обрести стабильность в будущем, которая является основой процветания. Текущая неделя – это взаимодействие, переплетение ситуаций, людей, процессов разного проявления с выходом на следующий, совершенно новый уровень, как осознанности, так и духовности.

Плутон, планета жизни и смерти, возрождения, трансформаций, отвечающая за события в глобальных масштабах, вышел из фазы стационарности и начал прямое движение. Весь мир почувствовал остановку – сбой в социальных сетях – на прошлой неделе мы все вышли из матрицы на несколько часов – все остановилось.

Об этом "Телеграфу" рассказала астролог Марина Скади.

На этой неделе в стационарной фазе находится Сатурн (с 7 по 15 октября), называют, условно, планетой «Большого Несчастья», поэтому могут быть введены различные ограничивающие правила на уровне государства, по отношению к своим гражданам. Люди, обладающие властью, имеющие руководящие должности, сильнее всего почувствуют энергии стационарного Сатурна.

Все это происходит на фоне ретроградного Меркурия, поэтому лучше отказаться от поездок, т.к. возможны проблемы с документами, массовые переносы авиарейсов, поломки транспорта, политические конфликты.

15 октября Сатурн выйдет из стационарной фазы, но Юпитер на неделю в нее войдет (до 22 октября). В этот период медленно развиваются дела, связанные с зарубежными поездками, обучением, авторитетом, популярностью, мировоззрением. Юпитер в астрологии называют планетой «Большого Счастья», поэтому серьезных проблем в течение времени его стационарности не произойдет – все сложности остались в первой половине октября.

11 октября, понедельник, растущая Луна в Стрельце в напряжении с ретро Нептуном и гармоничном аспекте с ретро Юпитером. День творческих замыслов, планирования дел. Начинать выполнять их сегодня не стоит, т.к. с 07:29 до 20:15 по киевскому времени, период Луны без курса, после чего ночное светило переходит в знак Козерога. То, что в этот день будет спланировано, может впоследствии успешно реализоваться, хотя корректироваться будет неоднократно. Это магический день, когда можно создать мысленные образы, ментальные формы в сознании, которые потом воплотятся в реальность. У многих людей происходит поднятие из глубин накопленных залежей энергии, пробуждается скрытый ранее потенциал. И вот это проявление того, что прежде не использовалось, приводит сейчас к сильному сочетанию – силы и энергии. Люди получают второе дыхание, обретают вдохновение – это день напряженной творческой работы.

12 октября, во вторник, растущая Луна в Козероге, в напряжении с ретро Меркурием и гармоничном аспекте с ретро Ураном. Это период активной борьбы, напора и агрессии. Все пассивные люди в этот день уязвимы, если человек не борец, то сгусток энергии вокруг, способствует мнительности, подозрениям и ухудшению состояния здоровья. Та сила и напористость, с которой человек себя проявляет, в результате дает многосторонние, многогранные изменения, усовершенствования, построения. В этот день очень многие люди могут воздействовать на внешний мир, менять обстоятельства, что в результате приведет к многосторонним изменениям, усовершенствованиям, построениям. Осознанная целеустремленная работа даст высокий уровень прочности и стабильности уже в самое ближайшее время – со следующей недели Меркурий перейдет в директное движение, все стационарности закончатся и начнется очень продуктивный период.

13 октября, среда, растущая Луна в Козероге, в напряжении с Марсом и Солнцем, соединении с Плутоном и гармоничном аспекте с ретро Нептуном. Период Луны без курса – с 13:50 до 23:47, что указывает на то, что ничего важного на вторую половину дня не планируйте. Однако, это хорошее время для завершения чего-либо. В этот день могут быть разрушено то, что изжило себя или устарело. Хороший день для сбора информации по сферам скрытым и не проявленным, приходит осознание того, что необходимо изменить. У всех появляется возможность провести судьбоносные перемены. Венера в гармоничном аспекте со стационарным Сатурном – день благоприятный, желания и чувства подчиняются разуму. Не стоит поддаваться желанию спонтанного изменения существующего положения. Активизируется деловое партнерство, укрепляются связи. Благоприятна общественная или политическая активность.

14 октября, четверг, растущая Луна в Водолее, соединяется с Сатурном, в гармоничных аспектах с Венерой и ретро Меркурием. Благоприятный день, достигаются первые результаты, удается вовремя внести изменения, правильно провести анализ создавшегося положения. Детали, подробности, части целого до этого момента не были видны, они были скрыты внутри. Но сегодня обстоятельства складываются наилучшим образом для того, чтобы раскрыть, развернуть внутреннее устройство системы. В этот день можно оформить, воплотить в реальность все прошлые намерения. Благоприятное время для исследований, кропотливой работы, выведения конкретного результата и определения закономерности, логичности, действующей в вашей среде, в системе, в которой вы находитесь. В сфере личных взаимоотношений достигается гармония, психологический фон улучшается – чувствуется приближение чего-то хорошего и радостного.

15 октября, пятница, растущая Луна в Водолее, период без курса – с 15:31 до 05:22 следующего дня. С этого дня Сатурн в директном движении, Солнце в гармоничном аспекте с планетой – благодетелем – с ретро Юпитером, который переходит в стационарную фазу до 22 октября. День мощной, магнетической силы, когда удается использовать в своих целях методы и способы разный уровней для реализации личных стремлений. В этот период, все дела, касающиеся любви и брака, станут более тесными и стабильными. Активизируется творческая сила, те, кто упорно работал, достигнет признания и получит поощрение. Сфера воздействия сильно расширится, новые предпринимательские мероприятия получат темп, профессиональный или деловой подъем произойдет намного легче, чем в первой половине октября. Благоприятный период для денежных оборотов, продажи и покупок, финансовых сделок и денежных инвестиций. Начинается время прогресса в личной жизни и профессиональных делах.

16 октября, суббота, растущая Луна в Рыбах, этот знак завершает Зодиак – все объединяет, смешивает и переводит в новое состояние. Луна в напряжении с Венерой. Очень важно в этот день сосредоточиться и следовать четкой цели, не разбрасываясь и не отвлекаясь по сторонам. При правильном понимании энергий сегодняшнего дня можно достичь результата, который превзойдет все предыдущие. Период поглощения и усвоения энергии Космоса. Символ дня — Древо познаний, выбор между добром и злом, несет в себе двойственную характеристику: он позитивный и негативный одновременно. Лучше уединиться, заняться собой, подумать о главном и фундаментальном. В этот день могут быть конфликты, причину которых практически невозможно установить. Многое происходит как в замедленной съемке, но зато появляется возможность укрепиться на достигнутом, извлечь полезный опыт и подготовить себя к новому этапу.

17 октября, воскресенье, растущая Луна в Рыбах в гармоничных аспектах с ретро Ураном и Плутоном, в соединении с ретро Нептуном. Венера в гармоничном аспекте с ретро Меркурием, а Солнце в напряжении с Плутоном. Энергии дня разнообразны, многие обретают новое видение, воодушевление. Критический день для личных и семейных взаимоотношений, но дружеские отношения и связи, основанные на общих идеях и стремлениях, могут стать крепче и надежнее, чем любые другие. Это дает такой стимул к движению и прогрессу вперед, что позволяет обрести новую мечту и надежду. В общем движении, в совместном прогрессе найти себя, свое призвание. В этот день желательно избегать нахождения в толпе и участия в массовых мероприятиях. Будьте осторожны, т.к. увеличивается вероятность травм на производстве, при работе с техникой, также возможны материальные потери и убытки из-за собственных ошибок и поспешных действий. При решении вопросов распределения прибыли и размещения совместного капитала, возникают конфликты, поэтому лучше заняться этим после 18 октября.

Ранее "Телеграф" называл знаки Зодиака, которые изменяют чаще других.