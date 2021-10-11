Ретроградний Меркурій і "планета великого нещастя": астролог склала гороскоп на тиждень 11-17 жовтня

Тиждень добре підходить для глобальних починань.

Тиждень дуже важливий — буде покладено початок багатьом процесам. Найближчі дні — найкращий час для створення стійкого фундаменту, це період прихованих, початкових етапів. Це допоможе знайти стабільність у майбутньому, яка є основою процвітання. Поточний тиждень — це взаємодія, переплетення ситуацій, людей, процесів різного прояву з виходом на наступний, абсолютно новий рівень, як усвідомленості, так і духовності.

Плутон, планета життя і смерті, відродження, трансформацій, що відповідає за події в глобальних масштабах, вийшов з фази стаціонарності і почав прямий рух. Весь світ відчув зупинку — збій в соціальних мережах — на минулому тижні ми всі вийшли з матриці на кілька годин — все зупинилося.

Про це "Телеграфу" розповіла астролог Марина Скаді.

На цьому тижні в стаціонарній фазі знаходиться Сатурн (з 7 по 15 жовтня), називають, умовно, планетою «Великого Нещастя», тому можуть бути введені різні обмежують правила на рівні держави, стосовно своїх громадян. Люди, що володіють владою, мають керівні посади, найсильніше відчують енергії стаціонарного Сатурна.

Все це відбувається на тлі ретроградного Меркурія, тому краще відмовитися від поїздок, тому що можливі проблеми з документами, масові переноси авіарейсів, поломки транспорту, політичні конфлікти.

15 жовтня Сатурн вийде з стаціонарної фази, але Юпітер на тиждень в неї увійде (до 22 жовтня). В цей період повільно розвиваються справи, пов’язані із зарубіжними поїздками, навчанням, авторитетом, популярністю, світоглядом. Юпітер в астрології називають планетою «Великого Щастя», тому серйозних проблем протягом часу його стаціонарності не відбудеться — всі складнощі залишилися в першій половині жовтня.

11 жовтня, понеділок, висхідний Місяць у Стрільці в напрузі з ретро Нептуном і гармонійному аспекті з ретро Юпітером. День творчих задумів, планування справ. Починати виконувати їх сьогодні не варто, тому що з 7:29 до 20:15 за київським часом, період Місяця без курсу, після чого нічне світило переходить в знак Козерога. Те, що в цей день буде сплановано, може згодом успішно реалізуватися, хоча коригуватися буде неодноразово. Це магічний день, коли можна створити уявні образи, ментальні форми у свідомості, які потім втіляться в реальність. У багатьох людей відбувається підняття з глибин накопичених покладів енергії, пробуджується прихований раніше потенціал. І ось це прояв того, що раніше не використовувалося, призводить зараз до сильного поєднанню — сили і енергії. Люди отримують друге дихання, знаходять натхнення — це день напруженої творчої роботи.

12 жовтня, у вівторок, висхідний Місяць у Козерозі, в напрузі з ретро Меркурієм і гармонійному аспекті з ретро Ураном. Це період активної боротьби, напору й агресії. Всі пасивні люди в цей день вразливі, якщо людина не борець, то згусток енергії навколо сприяє помисливості, підозрам і погіршення стану здоров’я. Та сила і напористість, з якою людина себе проявляє, в результаті дає багатосторонні, багатогранні зміни, удосконалення, побудови. У цей день дуже багато людей можуть впливати на зовнішній світ, змінювати обставини, що в результаті призведе до багатосторонніх змін, удосконалень, побудов. Усвідомлена цілеспрямована робота дасть високий рівень міцності і стабільності вже в самий найближчий час — з наступного тижня Меркурій перейде в директно рух, все стаціонарності закінчаться і почнеться дуже продуктивний період.

13 жовтня, середа, висхідний Місяць у Козерозі, в напрузі з Марсом і Сонцем, з’єднанні з Плутоном і гармонійному аспекті з ретро Нептуном. Період Місяця без курсу — з 13:50 до 23:47, що вказує на те, що нічого важливого на другу половину дня не плануйте. Однак, це гарний час для завершення чого-небудь. У цей день можуть бути зруйновано те, що пережило себе або застаріло. Хороший день для збору інформації за сферами прихованим і не виявленим, приходить усвідомлення того, що необхідно змінити. У всіх з’являється можливість провести доленосні зміни. Венера в гармонійному аспекті зі стаціонарним Сатурном — день сприятливий, бажання і почуття підпорядковуються розуму. Не варто піддаватися бажанню спонтанного зміни існуючого положення. Активізується ділове партнерство, зміцнюються зв’язки. Сприятлива громадська або політична активність.

14 жовтня, четвер, висхідний Місяць у Водолії, з’єднується з Сатурном, в гармонійних аспектах з Венерою і ретро Меркурієм. Сприятливий день, досягаються перші результати, вдається вчасно внести зміни, правильно провести аналіз становища, що склалося. Деталі, подробиці, частини цілого до цього моменту не було видно, вони були приховані всередині. Але сьогодні обставини складаються якнайкраще для того, щоб розкрити, розгорнути внутрішній устрій системи. У цей день можна оформити, втілити в реальність всі минулі наміри. Сприятливий час для досліджень, кропіткої роботи, виведення конкретного результату і визначення закономірності, логічності, що діє у вашому середовищі, в системі, в якій ви перебуваєте. У сфері особистих взаємин досягається гармонія, психологічний фон поліпшується — відчувається наближення чогось хорошого і радісного.

15 жовтня, п’ятниця висхідний Місяць у Водолії, період без курсу — з 15:31 до 5:22 наступного дня. З цього дня Сатурн в директно русі, Сонце в гармонійному аспекті з планетою — благодійником — з ретро Юпітером, який переходить в стаціонарну фазу до 22 жовтня. День потужної, магнетичну сили, коли вдається використовувати в своїх цілях методи і способи різний рівнів для реалізації особистих прагнень. У цей період, всі справи, що стосуються любові і шлюбу, стануть більш тісними і стабільними. Активізується творча сила, ті, хто наполегливо працював, досягне визнання і отримає заохочення. Сфера впливу сильно розшириться, нові підприємницькі заходу отримають темп, професійний або ділової підйом станеться набагато легше, ніж в першій половині жовтня. Сприятливий період для грошових оборотів, продажу та покупок, фінансових угод і грошових інвестицій. Починається час прогресу в особистому житті і професійних справах.

16 жовтня, субота, висхідний Місяць у Рибах, цей знак завершує Зодіак — все об’єднує, змішує і переводить в новий стан. Місяць в напрузі з Венерою. Дуже важливо в цей день зосередитися і слідувати чіткій меті, не розпорошуючи і не відволікаючись на всі боки. При правильному розумінні енергій сьогоднішнього дня можна досягти результату, який перевершить всі попередні. Період поглинання і засвоєння енергії Космосу. Символ дня — Древо знань, вибір між добром і злом, несе в собі подвійну характеристику: він позитивний і негативний одночасно. Краще усамітнитися, зайнятися собою, подумати про головне і фундаментальному. У цей день можуть бути конфлікти, причину яких практично неможливо встановити. Багато що відбувається як в сповільненій зйомці, але зате з’являється можливість зміцнитися на досягнутому, витягти корисний досвід і підготувати себе до нового етапу.

17 жовтня, неділю, висхідний Місяць у Рибах в гармонійних аспектах з ретро Ураном і Плутоном, в поєднанні з ретро Нептуном. Венера в гармонійному аспекті з ретро Меркурієм, а Сонце в напрузі з Плутоном. Енергії дня різноманітні, багато хто знаходить нове бачення, наснагу. Критичний день для особистих і сімейних взаємин, але дружні відносини і зв’язки, засновані на загальних ідеях і прагненнях, можуть стати міцніше і надійніше, ніж будь-які інші. Це дає такий стимул до руху і прогресу вперед, що дозволяє знайти нову мрію і надію. У загальному русі, в спільному прогресі знайти себе, своє покликання. У цей день бажано уникати знаходження в натовпі і участі в масових заходах. Будьте обережні, тому що збільшується ймовірність травм на виробництві, при роботі з технікою, також можливі матеріальні втрати і збитки через власні помилки і поспішних дій. При вирішенні питань розподілу прибутку і розміщення спільного капіталу, виникають конфлікти, тому краще зайнятися цим після 18 жовтня.

Раніше "Телеграф" називав знаки Зодіаку, які зраджують частіше за інших.