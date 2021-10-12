Укр

Какой праздник 12 октября: народные приметы и запреты

Автор
Ольга Броскова
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Автор
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Какой праздник 12 октября
Какой праздник 12 октября

На Феофана нельзя скупиться: делитесь с бедными деньгами и едой.

Во вторник, 12 октября, православная церковь чтит память святого Феофана Милостивого и преподобного Кириака отшельника. Другие названия праздника: "Феофан", "Феофан осенний", "Кириак", "Отходник", "Маремьяна". 

Феофан родился в Сирии и почитался за доброту и милосердие, был известен своей помощью бедным. Святой жил в нищете, а все свои сбережения тратил на бедных людей.

Что нельзя делать 12 октября

  • В этот день запрещено тратить много денег. Если вы в этот день ограничите свои расходы, в дальнейшем Феофан преумножит ваши сбережения
  • В этот день нельзя скупиться. Подавайте нищим милостыню, угощайте едой
  • Нельзя ссориться, обижаться и сквернословить
  • Нельза негативно мыслить

Народные приметы 12 октября

  • утренний ветер днем усилился, а к вечеру стих, — несколько дней будет ясно; 
  • к вечеру опустился туман — в ближайшее время наступит тепло, заморозков не будет; 
  • много ярких звезд — осенью будет мало осадков, а следующий год будет урожайным; 
  • много поздних грибов — долго не будет снега. 

Ранее "Телеграф" писал, что строго запрещено делать в великий праздник — Покров Пресвятой Богородицы.

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#Праздник #Церковь
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