Яке свято 12 жовтня: народні прикмети і заборони
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На Феофана не можна скупитися: діліться з бідними грошима і їжею.
У вівторок, 12 жовтня, православна церква вшановує пам’ять святого Феофана Милостивого і преподобного Киріака пустельника. Інші назви свята: "Феофан", "Феофан осінній", "Кіріак", "Маремьяна".
Феофан народився в Сирії і шанувався за доброту і милосердя, був відомий своєю допомогою бідним. Святий жив у злиднях, а всі свої заощадження витрачав на бідних людей.
Що не можна робити 12 жовтня
- У цей день заборонено витрачати багато грошей. Якщо ви в цей день обмежите свої витрати, в подальшому Феофан примножить ваші заощадження
- У цей день не можна скупитися. Подавайте жебракам милостиню, пригощайте їжею
- Не можна сваритися, ображатися і лихословити
- Неможна негативно мислити
Народні прикмети 12 жовтня
- ранковий вітер днем посилився, а до вечора стих, — кілька днів буде ясно;
- до вечора опустився туман — найближчим часом настане тепло, заморозків не буде,
- багато яскравих зірок — восени буде мало опадів, а наступний рік буде врожайним;
- багато пізніх грибів — довго не буде снігу.
Раніше "Телеграф" писав, що строго заборонено робити у велике свято — Покрову Пресвятої Богородиці.
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