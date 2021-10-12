Яке свято 12 жовтня: народні прикмети і заборони

На Феофана не можна скупитися: діліться з бідними грошима і їжею.

У вівторок, 12 жовтня, православна церква вшановує пам’ять святого Феофана Милостивого і преподобного Киріака пустельника. Інші назви свята: "Феофан", "Феофан осінній", "Кіріак", "Маремьяна".

Феофан народився в Сирії і шанувався за доброту і милосердя, був відомий своєю допомогою бідним. Святий жив у злиднях, а всі свої заощадження витрачав на бідних людей.

Що не можна робити 12 жовтня

У цей день заборонено витрачати багато грошей. Якщо ви в цей день обмежите свої витрати, в подальшому Феофан примножить ваші заощадження

У цей день не можна скупитися. Подавайте жебракам милостиню, пригощайте їжею

Не можна сваритися, ображатися і лихословити

Неможна негативно мислити

Народні прикмети 12 жовтня

ранковий вітер днем посилився, а до вечора стих, — кілька днів буде ясно;

до вечора опустився туман — найближчим часом настане тепло, заморозків не буде,

багато яскравих зірок — восени буде мало опадів, а наступний рік буде врожайним;

багато пізніх грибів — довго не буде снігу.

Раніше "Телеграф" писав, що строго заборонено робити у велике свято — Покрову Пресвятої Богородиці.