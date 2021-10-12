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Яке свято 12 жовтня: народні прикмети і заборони

Автор
Ольга Броскова
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Яке свято 12 жовтня
Яке свято 12 жовтня

На Феофана не можна скупитися: діліться з бідними грошима і їжею.

У вівторок, 12 жовтня, православна церква вшановує пам’ять святого Феофана Милостивого і преподобного Киріака пустельника. Інші назви свята: "Феофан", "Феофан осінній", "Кіріак", "Маремьяна".

Феофан народився в Сирії і шанувався за доброту і милосердя, був відомий своєю допомогою бідним. Святий жив у злиднях, а всі свої заощадження витрачав на бідних людей.

Що не можна робити 12 жовтня

  • У цей день заборонено витрачати багато грошей. Якщо ви в цей день обмежите свої витрати, в подальшому Феофан примножить ваші заощадження
  • У цей день не можна скупитися. Подавайте жебракам милостиню, пригощайте їжею
  • Не можна сваритися, ображатися і лихословити
  • Неможна негативно мислити

Народні прикмети 12 жовтня

  • ранковий вітер днем посилився, а до вечора стих, — кілька днів буде ясно;
  • до вечора опустився туман — найближчим часом настане тепло, заморозків не буде,
  • багато яскравих зірок — восени буде мало опадів, а наступний рік буде врожайним;
  • багато пізніх грибів — довго не буде снігу.

Раніше "Телеграф" писав, що строго заборонено робити у велике свято — Покрову Пресвятої Богородиці.

Теги:
#Свято #Церква
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