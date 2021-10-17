Грандиозный финал шоу "Співають всі!": кто стал победителем и забрал полмиллиона гривен

За главный приз боролись 14 талантливых участников.

В субботу, 16 октября, состоялся грандиозный финал народного вокального шоу "Співають всі!", главной судьей которого стала народная артистка Украины Наталья Могилевская.

За победу в шоу и главный приз в размере 500 тыс. гривен боролись 14 финалистов со всей Украины.

Правила шоу просты: участник выходит на сцену и исполняет свою конкурсную песню. Его задача поднять как можно больше членов жюри, которых всего 100, встали и начали подпевать. 1 судья — 1 балл. Если же участники наберут одинаковое количество баллов, судьбоносное решение будет принимать главная судья Наталья Могилевская.

Тройка финалистов менялась на протяжении всего выпуска, заставляя нервничать каждого участника грандфинала. После всех выступлений тройка выглядела так: Муаяд Абдельрахим с 97-ю баллами, жена Евгения Хмары ODARA (Дарья Ковтун) с 91-м баллом и Ескен Зова с 90-ми баллами.

Финалисты исполнили по еще одному хиту, который и решил "судьбу" проекта.

Третье место заняла Дарья Ковтун с 67-ма баллами, второе — Ескен Зова и 78 баллов, и победителем первого сезона шоу "Співають всі!" стал — Муаяд Абдельрахим с 84 баллами.

Напомним, какими были первые выступления троих финалистов:

Третье место — Дарья Ковтун:

Второе место — Ескен Зова:

Первое место — Муаяд Абдельрахим:

Как выступали другие финалисты шоу "Співають всі!":

Вокальный ансамбль "Liberty" из Ровно выступили с песней "Весна" группы ВВ.

Солистка группы "On i Ona" Елена Жигарева исполнила хит Rihanna — "Russian Roulette".

13-летний одессит Егор Уманец появился на сцене с песней Розы Румбаевой – "Как много лет во мне любовь спала".

Валентин Мушинский из Луцка пел трек "Гора" украинской группы The Hardkiss.

ODARA и малоизвестная композиция Евгении Отрадной – "Романс".

20-летний Василий Демчук исполнил хитом Kaleo — "Way Down We Go".

13-летняя школьница София Артеменко выполнила "Карчата" – Фолькнеров.

Наталья Слаква из Днепра исполнила трек Макса Фадеева – "Вдвоём".

16-летний Муаяд Абдельрахим спел французскую балладу.

Катя Северова из Николаевской области рискнула исполнить трек Натальи Могилевской "Ночь близится к утру".

Группа 7teens исполнили песню Charlie Puth — "Attention".

Владислав Малентьев из Донецка выступил с песней группы Тины Кароль — "Закрили твої очі".

Львовянин Ескен Зова, которому уже удавалось поднять всех 100 членов жури, исполнил песню Тома Джонса – "Kiss".

Израильтянин Шломо Низин также уже поднимал всю сотню. В новой попытке артист исполнил трек "Замыкая круг".

Полный выпуск финала народного вокального шоу "Співають всі!":

Ранее, "Телеграф" писал, что на смену вокального шоу "Співають всі" в следующую субботу, 23 октября, на телеканале украина стартует второй сезон одного из самых загадочных проектов на украинском телевидении — "Маска".