Грандіозний фінал шоу "Співають всі!": хто став переможцем і забрав півмільйона гривень

За головний приз боролися 14 талановитих учасників.

У суботу, 16 жовтня, відбувся грандіозний фінал народного вокального шоу "Співають всі!", головною суддею якого стала народна артистка України Наталя Могилевська.

За перемогу в шоу і головний приз в розмірі 500 тис. Гривень боролися 14 фіналістів з усієї України.

Правила шоу прості: учасник виходить на сцену і виконує свою конкурсну пісню. Його завдання підняти якомога більше членів журі, яких всього 100, встали і почали підспівувати. 1 суддя — 1 бал. Якщо ж учасники наберуть однакову кількість балів, доленосне рішення буде приймати головна суддя Наталя Могилевська.

Трійка фіналістів змінювалася протягом усього випуску, змушуючи нервувати кожного учасника грандфінала. Після всіх виступів трійка виглядала так: Муаяд Абдельрахім з 97-ма балами, дружина Євгенія Хмари ODARA (Дарина Ковтун) з 91-м балом і Ескен Зова з 90-ми балами.

Фіналісти виконали по ще одному хіту, який і вирішив "долю" проєкту.

Третє місце зайняла Дарина Ковтун з 67-ма балами, друге — Ескен Зова і 78 балів, і переможцем першого сезону шоу "Співають всі!" став — Муаяд Абдельрахім з 84 балами.

Нагадаємо, якими були перші виступи трьох фіналістів:

Третє місце — Дарина Ковтун:

Друге місце — Ескен Зова:

Перше місце — Муаяд Абдельрахім:

Як виступали інші фіналісти шоу "Співають всі!":

Вокальний ансамбль "Liberty" з Рівного виступили з піснею "Весна" групи ВВ.

Солістка групи "On i Ona" Олена Жігарева виконала хіт Rihanna — "Russian Roulette".

13-річний одесит Єгор Уманець з’явився на сцені з піснею Рози Румбаєвої — "Как много лет во мне любовь спала".

Валентин Мушинський з Луцька співав трек "Гора" української групи The Hardkiss.

ODARA і маловідома композиція Євгенії Отрадной — "Романс".

20-річний Василь Демчук виконав хітом Kaleo — "Way Down We Go".

13-річна школярка Софія Артеменко виконала "Карчата" — Фолькнери.

Наталя Слаква з Дніпра виконала трек Макса Фадєєва — "Удвох".

16-річний Муаяд Абдельрахім заспівав французьку баладу.

Катя Северова з Миколаївської області ризикнула виконати трек Наталії Могилевської "Ніч наближається до ранку".

Група 7teens виконали пісню Charlie Puth — "Attention".

Владислав Малента з Донецька виступив з піснею групи Тіни Кароль — "закрити твої очі".

Львів’янин Ескен Зова, якому вже вдавалося підняти всіх 100 членів журі, виконав пісню Тома Джонса — "Kiss".

Ізраїльтянин Шломо Низин також вже підіймав всю сотню. У новій спробі артист виконав трек "Замыкая круг".

Повний випуск фіналу народного вокального шоу "Співають всі!":

Раніше, "Телеграф" писав, що на зміну вокального шоу "Співають всі" в наступну суботу, 23 жовтня, на телеканалі Україна стартує другий сезон одного з найзагадковіших проєктів на українському телебаченні — "Маска".