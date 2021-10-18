Какой праздник 18 октября: народные приметы и запреты
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По народным приметам в этот день не стоит надевать новую одежду, особенно на важные встречи.
В понедельник, 18 октября православная церковь отмечает память мученицы Харитины Амисийской. По-другому праздник называют Харитины, Харитинин день, Вековечная ткачиха и Аритина.
Мученица Харитина — молодая христианка была не только красива лицом, но и обладала прекрасными нравственными качествами. Девушка осталась сиротой в раннем возрасте, и была воспитана Клавдием – благочестивым и добрым человеком. Неверующим людям она проповедовала Христа и приводила их к истинной вере.
Во времена римского императора Диоклитиана Харитина пострадала за свою веру. Она не отказалась от своей веры и её подвергли различным истязаниям.
На Харитины крестьяне приступали к домашним делам. Женщины садились за ткацкие станки и начинали ткать холсты. Мужчины на Харитины приступали к изготовлению валенок.
Что нельзя делать 18 октября:
- В этот день ни в коем случае нельзя злиться, плести интриги и ссориться.
- Не рекомендуется начинать новые отношения, соглашаться на предложение руки и сердца и играть свадьбу.
- Не следует отправляться в дальний путь, переезжать или переходить на новую работу.
- Не стоит надевать новую одежду.
- Следует отказаться от алкоголя.
- Категорически нельзя лениться.
Народные приметы:
- Если выпал снег, но деревья ещё не полностью листву сбросили, то он скоро растает.
- Если галки и вороны в небе кружат, а облака против ветра плывут, то выпадет снег.
- В лесу слышны треск и щелканье деревьев – погода будет хорошей.
- Если после восхода солнца туман исчез, день будет солнечным.
- Безветренная погода сулит похолодание.
- Если до этого дня снег не выпал, зима будет поздней.
- Дым от костра по земле стелется – будет дождь.
- Домашняя скотина беспокойно себя ведет – грядет ненастье.
- Перелетные птицы дружно на юг улетают – зима будет суровой.
- Чайки в ясную погоду громко кричат и летают стаями – к дождю.
Календари церковных и государственных праздников вы найдете в материалах "Телеграфа".
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