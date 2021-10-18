Какой праздник 18 октября: народные приметы и запреты

По народным приметам в этот день не стоит надевать новую одежду, особенно на важные встречи.

В понедельник, 18 октября православная церковь отмечает память мученицы Харитины Амисийской. По-другому праздник называют Харитины, Харитинин день, Вековечная ткачиха и Аритина.

Мученица Харитина — молодая христианка была не только красива лицом, но и обладала прекрасными нравственными качествами. Девушка осталась сиротой в раннем возрасте, и была воспитана Клавдием – благочестивым и добрым человеком. Неверующим людям она проповедовала Христа и приводила их к истинной вере.

Во времена римского императора Диоклитиана Харитина пострадала за свою веру. Она не отказалась от своей веры и её подвергли различным истязаниям.

Мученица Харитина

На Харитины крестьяне приступали к домашним делам. Женщины садились за ткацкие станки и начинали ткать холсты. Мужчины на Харитины приступали к изготовлению валенок.

Что нельзя делать 18 октября:

В этот день ни в коем случае нельзя злиться, плести интриги и ссориться.

Не рекомендуется начинать новые отношения, соглашаться на предложение руки и сердца и играть свадьбу.

Не следует отправляться в дальний путь, переезжать или переходить на новую работу.

Не стоит надевать новую одежду.

Следует отказаться от алкоголя.

Категорически нельзя лениться.

Народные приметы:

Если выпал снег, но деревья ещё не полностью листву сбросили, то он скоро растает. Если галки и вороны в небе кружат, а облака против ветра плывут, то выпадет снег. В лесу слышны треск и щелканье деревьев – погода будет хорошей. Если после восхода солнца туман исчез, день будет солнечным. Безветренная погода сулит похолодание. Если до этого дня снег не выпал, зима будет поздней. Дым от костра по земле стелется – будет дождь. Домашняя скотина беспокойно себя ведет – грядет ненастье. Перелетные птицы дружно на юг улетают – зима будет суровой. Чайки в ясную погоду громко кричат и летают стаями – к дождю.

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