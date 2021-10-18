Яке свято 18 жовтня: народні прикмети і заборони
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За народними прикметами в цей день не варто надягати новий одяг, особливо на важливі зустрічі.
У понеділок, 18 жовтня православна церква відзначає пам’ять мучениці Харитини Амісійской. По-іншому свято називають Харитини, Харитинин день, Віковічна ткаля і Аритина.
Мучениця Харитина — молода християнка була не тільки красива особою, але і володіла прекрасними моральними якостями. Дівчина залишилася сиротою в ранньому віці, і була вихована Клавдієм — благочестивим і доброю людиною. Невіруючим людям вона проповідувала Христа і приводила їх до істинної віри.
За часів римського імператора Діоклетіана Харитина постраждала за свою віру. Вона не відмовилася від своєї віри і її піддали різним катуванням.
На Харитини селяни приступали до домашніх справ. Жінки сідали за ткацькі верстати і починали ткати полотна. Чоловіки на Харитини приступали до виготовлення валянок.
Що не можна робити 18 жовтня:
- У цей день ні в якому разі не можна злитися, плести інтриги і сваритися.
- Не рекомендується починати нові стосунки, погоджуватися на пропозицію руки і серця і грати весілля.
- Не слід відправлятися в далеку дорогу, переїжджати або переходити на нову роботу.
- Не варто надягати новий одяг.
- Слід відмовитися від алкоголю.
- Категорично не можна лінуватися.
Народні прикмети:
- Якщо випав сніг, але дерева ще не повністю листя скинули, то він скоро розтане.
- Якщо галки і ворони в небі кружляють, а хмари проти вітру пливуть, то випаде сніг.
- У лісі можна почути тріск і клацання дерев — погода буде доброю.
- Якщо після сходу сонця туман зник, день буде сонячним.
- Безвітряна погода обіцяє похолодання.
- Якщо до цього дня сніг не випав, зима буде пізньою.
- Дим від багаття по землі стелиться — буде дощ.
- Домашня худоба неспокійно поводиться — наближається негода.
- Перелітні птахи дружно на південь відлітають — зима буде суворою.
- Чайки в ясну погоду голосно кричать і літають зграями — до дощу.
Календарі церковних і державних свят ви знайдете в матеріалах "Телеграфа".
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