Яке свято 18 жовтня: народні прикмети і заборони

За народними прикметами в цей день не варто надягати новий одяг, особливо на важливі зустрічі.

У понеділок, 18 жовтня православна церква відзначає пам’ять мучениці Харитини Амісійской. По-іншому свято називають Харитини, Харитинин день, Віковічна ткаля і Аритина.

Мучениця Харитина — молода християнка була не тільки красива особою, але і володіла прекрасними моральними якостями. Дівчина залишилася сиротою в ранньому віці, і була вихована Клавдієм — благочестивим і доброю людиною. Невіруючим людям вона проповідувала Христа і приводила їх до істинної віри.

За часів римського імператора Діоклетіана Харитина постраждала за свою віру. Вона не відмовилася від своєї віри і її піддали різним катуванням.

Мучениця Харитина

На Харитини селяни приступали до домашніх справ. Жінки сідали за ткацькі верстати і починали ткати полотна. Чоловіки на Харитини приступали до виготовлення валянок.

Що не можна робити 18 жовтня:

У цей день ні в якому разі не можна злитися, плести інтриги і сваритися.

Не рекомендується починати нові стосунки, погоджуватися на пропозицію руки і серця і грати весілля.

Не слід відправлятися в далеку дорогу, переїжджати або переходити на нову роботу.

Не варто надягати новий одяг.

Слід відмовитися від алкоголю.

Категорично не можна лінуватися.

Народні прикмети:

Якщо випав сніг, але дерева ще не повністю листя скинули, то він скоро розтане. Якщо галки і ворони в небі кружляють, а хмари проти вітру пливуть, то випаде сніг. У лісі можна почути тріск і клацання дерев — погода буде доброю. Якщо після сходу сонця туман зник, день буде сонячним. Безвітряна погода обіцяє похолодання. Якщо до цього дня сніг не випав, зима буде пізньою. Дим від багаття по землі стелиться — буде дощ. Домашня худоба неспокійно поводиться — наближається негода. Перелітні птахи дружно на південь відлітають — зима буде суворою. Чайки в ясну погоду голосно кричать і літають зграями — до дощу.

Календарі церковних і державних свят ви знайдете в матеріалах "Телеграфа".