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Какой праздник 19 октября: народные приметы и запреты

Автор
Анна Барабан
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Автор
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Праздник 19 октября
Праздник 19 октября

Наши предки верили, что Фомин день хорош для подведения итогов.

Во вторник, 19 октября, православная церковь почитает память апостола Фомы. В народе день называют Большие крома, Фома Хлебник, Фома Неверный, Фомин день.

Святой Фома — один из 12 учеников Иисуса Христа. Он был простым рыбаком, пока не услышал проповедь сына Божьего. После Фома принял решение присоединиться к Иисусу, и стал в число его учеников. Апостол следовал за Иисусом повсюду и стал свидетелем его страданий.

После вознесения Иисуса апостол не поверил этому, пока Господь сам не явился к нему. Сын Божий велел святому идти в Индию, чтобы научить истинной вере обитавших там людей. Местному правителю не понравился такой "поворот событий" и приказал убить Фому.

Апостол Фома
Апостол Фома

В день Фомы можно привлечь удачу и излечиться от болезней. 

Если в этот день в семье рождался ребенок, то нужно было испечь пахучий пшеничный каравай.

Что нельзя делать 19 октября:

  • Запрещено говорить неправду.
  • Нельзя долго лежать в постели.
  • Нельзя лениться.
  • Не стоит тратить много денег.
  • Не рекомендуется отказываться от выгодных предложений.

Народные приметы:

  1. Если погода безветренная, то скоро похолодает.
  2. Вороны в стаи собираются – к ненастью.
  3. Сухой снег, выпавший в этот день, предвещает урожайное лето.
  4. Бледное солнце на закате – к похолоданию.
  5. Вечерняя заря ярко-красного цвета – к непогоде.
  6. Если утро туманное и пасмурное, то день будет погожим.
  7. Утреннее небо желтого цвета – к осадкам.

Календари церковных и государственных праздников вы найдете в материалах "Телеграфа".

Теги:
#Праздник #Приметы #Запреты #Народные приметы
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