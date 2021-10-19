Какой праздник 19 октября: народные приметы и запреты

Наши предки верили, что Фомин день хорош для подведения итогов.

Во вторник, 19 октября, православная церковь почитает память апостола Фомы. В народе день называют Большие крома, Фома Хлебник, Фома Неверный, Фомин день.

Святой Фома — один из 12 учеников Иисуса Христа. Он был простым рыбаком, пока не услышал проповедь сына Божьего. После Фома принял решение присоединиться к Иисусу, и стал в число его учеников. Апостол следовал за Иисусом повсюду и стал свидетелем его страданий.

После вознесения Иисуса апостол не поверил этому, пока Господь сам не явился к нему. Сын Божий велел святому идти в Индию, чтобы научить истинной вере обитавших там людей. Местному правителю не понравился такой "поворот событий" и приказал убить Фому.

Апостол Фома

В день Фомы можно привлечь удачу и излечиться от болезней.

Если в этот день в семье рождался ребенок, то нужно было испечь пахучий пшеничный каравай.

Что нельзя делать 19 октября:

Запрещено говорить неправду.

Нельзя долго лежать в постели.

Нельзя лениться.

Не стоит тратить много денег.

Не рекомендуется отказываться от выгодных предложений.

Народные приметы:

Если погода безветренная, то скоро похолодает. Вороны в стаи собираются – к ненастью. Сухой снег, выпавший в этот день, предвещает урожайное лето. Бледное солнце на закате – к похолоданию. Вечерняя заря ярко-красного цвета – к непогоде. Если утро туманное и пасмурное, то день будет погожим. Утреннее небо желтого цвета – к осадкам.

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