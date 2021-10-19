Яке свято 19 жовтня: народні прикмети і заборони

Наші предки вірили, що Фомін день хороший для підведення підсумків.

У вівторок, 19 жовтня, православна церква вшановує пам’ять апостола Фоми. У народі день називають Великі крома, Фома Хлєбніков, Фома Невірний, Фомін день.

Святий Фома — один з 12 учнів Ісуса Христа. Він був простим рибалкою, поки не почув проповідь сина Божого. Після Фома прийняв рішення приєднатися до Ісуса, і став в число його учнів. Апостол слідував за Ісусом всюди і став свідком його страждань.

Після вознесіння Ісуса апостол не повірив цьому, поки Господь сам не з’явився до нього. Син Божий велів святому йти в Індію, щоб навчити віри, людей що там проживали. Місцевому правителю не сподобався такий "поворот подій" і він наказав вбити Фому.

Апостол Фома

У день Фоми можна залучити удачу і вилікуватися від хвороб.

Якщо в цей день в сім’ї народжувалася дитина, то потрібно було спекти пахучий пшеничний коровай.

Що не можна робити 19 жовтня:

Заборонено говорити неправду.

Не можна довго лежати в ліжку.

Не можна лінуватися.

Не варто витрачати багато грошей.

Не рекомендується відмовлятися від вигідних пропозицій.

Народні прикмети:

Якщо погода безвітряна, то скоро похолодає. Ворони в зграї збираються — до негоди. Сухий сніг, що випав в цей день, віщує врожайне літо. Бліде сонце на заході — до похолодання. Вечірня зоря яскраво-червоного кольору — до негоди. Якщо ранок туманне і похмуре, то день буде погожим. Ранкове небо жовтого кольору — до опадів.

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