Рус

Яке свято 19 жовтня: народні прикмети і заборони

Автор
Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
48
Свято 19 жовтня
Свято 19 жовтня

Наші предки вірили, що Фомін день хороший для підведення підсумків.

У вівторок, 19 жовтня, православна церква вшановує пам’ять апостола Фоми. У народі день називають Великі крома, Фома Хлєбніков, Фома Невірний, Фомін день.

Святий Фома — один з 12 учнів Ісуса Христа. Він був простим рибалкою, поки не почув проповідь сина Божого. Після Фома прийняв рішення приєднатися до Ісуса, і став в число його учнів. Апостол слідував за Ісусом всюди і став свідком його страждань.

Після вознесіння Ісуса апостол не повірив цьому, поки Господь сам не з’явився до нього. Син Божий велів святому йти в Індію, щоб навчити віри, людей що там проживали. Місцевому правителю не сподобався такий "поворот подій" і він наказав вбити Фому.

Апостол Фома
Апостол Фома

У день Фоми можна залучити удачу і вилікуватися від хвороб.

Якщо в цей день в сім’ї народжувалася дитина, то потрібно було спекти пахучий пшеничний коровай.

Що не можна робити 19 жовтня:

  • Заборонено говорити неправду.
  • Не можна довго лежати в ліжку.
  • Не можна лінуватися.
  • Не варто витрачати багато грошей.
  • Не рекомендується відмовлятися від вигідних пропозицій.

Народні прикмети:

  1. Якщо погода безвітряна, то скоро похолодає.
  2. Ворони в зграї збираються — до негоди.
  3. Сухий сніг, що випав в цей день, віщує врожайне літо.
  4. Бліде сонце на заході — до похолодання.
  5. Вечірня зоря яскраво-червоного кольору — до негоди.
  6. Якщо ранок туманне і похмуре, то день буде погожим.
  7. Ранкове небо жовтого кольору — до опадів.

Календарі церковних і державних свят ви знайдете в матеріалах "Телеграфа".

Теги:
#Свято #Прикмети #Заборони #Народні прикмети
Роман Абрамовський незабаром покине посаду міністра
Політика
Міністр екології Абрамовський покине свій пост вже на цьому тижні — джерело
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Роман Абрамовський незабаром покине посаду міністра
Міністр екології Абрамовський покине свій пост вже на цьому тижні — джерело
Дата публікації
Категорія
Поліція
Знайдений мертвим брат екс-мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, який застрелився два місяці тому: відомі деталі
Дата публікації
Категорія
Фракція "Слуга народу" у Верховній Раді
У разі розпуску парламенту, "Слуга народу" вже не отримає монобольшість, — політолог
Дата публікації
Категорія
Багато українців вже хочуть увімкнення централізованого опалення
Опалювальний сезон-2021 в Україні вже почався: коли і де потеплішають батареї найближчим часом
Дата публікації
Категорія
Глава бюджетного комітету ВРУ Юрій Арістов
Глава бюджетного комітету Юрій Арістов: Моя задача — охороняти бюджет, а не роздавати. Але дехто все одно за цим приходить