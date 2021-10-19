Яке свято 19 жовтня: народні прикмети і заборони
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Наші предки вірили, що Фомін день хороший для підведення підсумків.
У вівторок, 19 жовтня, православна церква вшановує пам’ять апостола Фоми. У народі день називають Великі крома, Фома Хлєбніков, Фома Невірний, Фомін день.
Святий Фома — один з 12 учнів Ісуса Христа. Він був простим рибалкою, поки не почув проповідь сина Божого. Після Фома прийняв рішення приєднатися до Ісуса, і став в число його учнів. Апостол слідував за Ісусом всюди і став свідком його страждань.
Після вознесіння Ісуса апостол не повірив цьому, поки Господь сам не з’явився до нього. Син Божий велів святому йти в Індію, щоб навчити віри, людей що там проживали. Місцевому правителю не сподобався такий "поворот подій" і він наказав вбити Фому.
У день Фоми можна залучити удачу і вилікуватися від хвороб.
Якщо в цей день в сім’ї народжувалася дитина, то потрібно було спекти пахучий пшеничний коровай.
Що не можна робити 19 жовтня:
- Заборонено говорити неправду.
- Не можна довго лежати в ліжку.
- Не можна лінуватися.
- Не варто витрачати багато грошей.
- Не рекомендується відмовлятися від вигідних пропозицій.
Народні прикмети:
- Якщо погода безвітряна, то скоро похолодає.
- Ворони в зграї збираються — до негоди.
- Сухий сніг, що випав в цей день, віщує врожайне літо.
- Бліде сонце на заході — до похолодання.
- Вечірня зоря яскраво-червоного кольору — до негоди.
- Якщо ранок туманне і похмуре, то день буде погожим.
- Ранкове небо жовтого кольору — до опадів.
Календарі церковних і державних свят ви знайдете в матеріалах "Телеграфа".
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