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Какой праздник 20 октября: народные приметы и запреты

Автор
Анна Барабан
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Праздник 20 октября
Праздник 20 октября

Если в этот день пойдет снег, то и зимой ударят сильные морозы.

В среду, 20 октября, церковь почитает память мучеников Сергия и Вакха, а также святых Сергия Нуромского и Сергия Послушливого. В народе праздник называют — День Сергея Зимнего.

Сергий и Вакха были воинами в армии при императоре Максимине. Правителю донесли, что они не почитали языческих богов и были христианами. А так как в то время это было преступление, то Сергия и Вакху подвергли различным мучениям. Однако мужчины не отреклись от своей веры. Тогда Вакху до смерти забили бичами, а Сергия усекли мечом.

Сергий и Вакха
Сергий и Вакха

Сергий Нуромский предвидел основание Свято-Троицкого Обнорского монастыря. А о Сергии Послушливом информации нет, однако судя по его прозвищу он был верен Богу и смиренно исполнял все его заповеди.

Что нельзя делать 20 октября:

  • Не стоит заниматься косметическими процедурами. 
  • Нельзя ссориться.
  • Нельзя брать деньги в долг.
  • Не следует в этот день надевать старую или грязную шапку. 
  • Нельзя надевать чужие или поношенные вещи.
  • Нельзя заниматься выпечкой.

Народные приметы 20 октября:

  • Если в этот день снег выпадет, то с ноябрьской Матрёны зима на ноги станет.
  • Если в этот день солнечная и погожая погода, то тепло продержится ещё три недели.
  • Если месяц бледный и мутный, то жди снега и мороза.
  • Если выпал снег, а с деревьев ещё не все листья облетели, зима будет поздней.
  • Увидишь густой туман — жди ненастья ближайшие дни.

Календари церковных и государственных праздников вы найдете в материалах "Телеграфа".

Теги:
#Праздник #Приметы #Запреты #Народные приметы
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