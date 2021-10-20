Какой праздник 20 октября: народные приметы и запреты

Если в этот день пойдет снег, то и зимой ударят сильные морозы.

В среду, 20 октября, церковь почитает память мучеников Сергия и Вакха, а также святых Сергия Нуромского и Сергия Послушливого. В народе праздник называют — День Сергея Зимнего.

Сергий и Вакха были воинами в армии при императоре Максимине. Правителю донесли, что они не почитали языческих богов и были христианами. А так как в то время это было преступление, то Сергия и Вакху подвергли различным мучениям. Однако мужчины не отреклись от своей веры. Тогда Вакху до смерти забили бичами, а Сергия усекли мечом.

Сергий и Вакха

Сергий Нуромский предвидел основание Свято-Троицкого Обнорского монастыря. А о Сергии Послушливом информации нет, однако судя по его прозвищу он был верен Богу и смиренно исполнял все его заповеди.

Что нельзя делать 20 октября:

Не стоит заниматься косметическими процедурами.

Нельзя ссориться.

Нельзя брать деньги в долг.

Не следует в этот день надевать старую или грязную шапку.

Нельзя надевать чужие или поношенные вещи.

Нельзя заниматься выпечкой.

Народные приметы 20 октября:

Если в этот день снег выпадет, то с ноябрьской Матрёны зима на ноги станет.

Если в этот день солнечная и погожая погода, то тепло продержится ещё три недели.

Если месяц бледный и мутный, то жди снега и мороза.

Если выпал снег, а с деревьев ещё не все листья облетели, зима будет поздней.

Увидишь густой туман — жди ненастья ближайшие дни.

Календари церковных и государственных праздников вы найдете в материалах "Телеграфа".