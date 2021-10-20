Какой праздник 20 октября: народные приметы и запреты
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Если в этот день пойдет снег, то и зимой ударят сильные морозы.
В среду, 20 октября, церковь почитает память мучеников Сергия и Вакха, а также святых Сергия Нуромского и Сергия Послушливого. В народе праздник называют — День Сергея Зимнего.
Сергий и Вакха были воинами в армии при императоре Максимине. Правителю донесли, что они не почитали языческих богов и были христианами. А так как в то время это было преступление, то Сергия и Вакху подвергли различным мучениям. Однако мужчины не отреклись от своей веры. Тогда Вакху до смерти забили бичами, а Сергия усекли мечом.
Сергий Нуромский предвидел основание Свято-Троицкого Обнорского монастыря. А о Сергии Послушливом информации нет, однако судя по его прозвищу он был верен Богу и смиренно исполнял все его заповеди.
Что нельзя делать 20 октября:
- Не стоит заниматься косметическими процедурами.
- Нельзя ссориться.
- Нельзя брать деньги в долг.
- Не следует в этот день надевать старую или грязную шапку.
- Нельзя надевать чужие или поношенные вещи.
- Нельзя заниматься выпечкой.
Народные приметы 20 октября:
- Если в этот день снег выпадет, то с ноябрьской Матрёны зима на ноги станет.
- Если в этот день солнечная и погожая погода, то тепло продержится ещё три недели.
- Если месяц бледный и мутный, то жди снега и мороза.
- Если выпал снег, а с деревьев ещё не все листья облетели, зима будет поздней.
- Увидишь густой туман — жди ненастья ближайшие дни.
Календари церковных и государственных праздников вы найдете в материалах "Телеграфа".
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