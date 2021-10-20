Яке свято 20 жовтня: народні прикмети і заборони
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 18
Якщо в цей день піде сніг, то і взимку вдарять сильні морози.
У середу, 20 жовтня, церква вшановує пам’ять мучеників Сергія і Вакха, а також святих Сергія Нуромского і Сергія Слухняного. У народі свято називають — День Сергія Зимового.
Сергій і Вакха були воїнами в армії при імператорові Максиміна. Правителю донесли, що вони не шанували язичницьких богів і були християнами. А оскільки в той час це був злочин, то Сергія і Вакха піддали різним мукам. Однак чоловіки не відреклися від своєї віри. Тоді Вакху до смерті забили батогами, а Сергія усікли мечем.
Сергій Нуромского передбачав підставу Свято-Троїцького Обнорского монастиря. А про Сергія слухняно інформації немає, проте судячи з його прізвисько він був вірний Богові і смиренно виконував всі його заповіді.
Що не можна робити 20 жовтня:
- Не варто займатися косметичними процедурами.
- Не можна сваритися.
- Не можна брати гроші в борг.
- Не слід в цей день надягати стару або брудну шапку.
- Не можна одягати чужі або поношені речі.
- Не можна займатися випічкою.
Народні прикмети 20 жовтня:
- Якщо в цей день сніг випаде, то з листопадової Мотрони зима на ноги стане.
- Якщо в цей день сонячна і погожа погода, то тепло протримається ще три тижні.
- Якщо місяць блідий і мутний, то чекай снігу і морозу.
- Якщо випав сніг, а з дерев ще не все листя облетіло, зима буде пізньою.
- Побачиш густий туман — чекай негоди найближчі дні.
Календарі церковних і державних свят ви знайдете в матеріалах "Телеграфа".
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-