Рус

Яке свято 20 жовтня: народні прикмети і заборони

Автор
Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
18
Свято 20 жовтня
Свято 20 жовтня

Якщо в цей день піде сніг, то і взимку вдарять сильні морози.

У середу, 20 жовтня, церква вшановує пам’ять мучеників Сергія і Вакха, а також святих Сергія Нуромского і Сергія Слухняного. У народі свято називають — День Сергія Зимового.

Сергій і Вакха були воїнами в армії при імператорові Максиміна. Правителю донесли, що вони не шанували язичницьких богів і були християнами. А оскільки в той час це був злочин, то Сергія і Вакха піддали різним мукам. Однак чоловіки не відреклися від своєї віри. Тоді Вакху до смерті забили батогами, а Сергія усікли мечем.

Сергій і Вакха
Сергій і Вакха

Сергій Нуромского передбачав підставу Свято-Троїцького Обнорского монастиря. А про Сергія слухняно інформації немає, проте судячи з його прізвисько він був вірний Богові і смиренно виконував всі його заповіді.

Що не можна робити 20 жовтня:

  • Не варто займатися косметичними процедурами.
  • Не можна сваритися.
  • Не можна брати гроші в борг.
  • Не слід в цей день надягати стару або брудну шапку.
  • Не можна одягати чужі або поношені речі.
  • Не можна займатися випічкою.

Народні прикмети 20 жовтня:

  • Якщо в цей день сніг випаде, то з листопадової Мотрони зима на ноги стане.
  • Якщо в цей день сонячна і погожа погода, то тепло протримається ще три тижні.
  • Якщо місяць блідий і мутний, то чекай снігу і морозу.
  • Якщо випав сніг, а з дерев ще не все листя облетіло, зима буде пізньою.
  • Побачиш густий туман — чекай негоди найближчі дні.

Календарі церковних і державних свят ви знайдете в матеріалах "Телеграфа".

Теги:
#Свято #Прикмети #Заборони #Народні прикмети
Головні події дня
Україна
Підсумки дня 19 жовтня: рекорд смертності від COVID-19, відставка міністра екології
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Головні події дня
Підсумки дня 19 жовтня: рекорд смертності від COVID-19, відставка міністра екології
Дата публікації
Категорія
Сучасні вакцини відрізняються дуже високою ефективністю
Якщо вакцини не захищають, чи є сенс робити щеплення?
Дата публікації
Категорія
Ціна на нерухомість буде стабільною
Ринок завмер в очікуванні локдауну: чи вдарить карантин по цінам на нерухомість
Дата публікації
Категорія
Роман Абрамовський
Міністр Абрамовський подав у відставку — інформація "Телеграфа" підтвердилася
Дата публікації
Категорія
Україна і країни НАТО неухильно зближуються, що не може не дратувати Кремль
Україна, НАТО і Росія: йде багатостороння, багатоходова гра