Раздевшуюся у храма на Красной площади модель сравнили с иконой Богородицы: россияне не оценили

Пользователи сети сравнение не оценили и пришли в ярость.

Российскую инстаграм-модель Лолу Банни (настоящее имя Лолита Богданова), которая сверкнула голой грудью у храма, сравнили с Богородицей.

Подобное сравнение обнародовали в телеграм-канале Небожена.

"Вот вам православная каноническая икона с обнаженной грудью "Млекопитательница". К иконе обращаются за помощью кормящие матери", — сказано в сообщении.

В сообщении указано, что на картине виден сосок, за что в Инстаграме можно словить бан.

Впрочем, пользователи сети от такого сравнения пришли в ярость.

Как сообщалось ранее, скандал возник после того, как 22-летняя модель показала грудь на камеру возле одного из московских храмов. Как она сама заявила позже, видео слила в сеть не она да и записано оно было несколько лет назад.

Девушка извинилась за то, что могла задеть кого-то своим поступком, однако это ей не помогло.

Поскольку в России действует статья об оскорблении чувств верующих, ей может грозить год лишения свободы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.