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Модель, що роздягнулась біля храма на Червоній площі, порівняли з іконою Богородиці: росіяни не оцінили

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Лола Банні Новина оновлена 23 жовтня 2021, 22:50
Лола Банні

Користувачі мережі порівняння не оцінили та розлютилися.

Російську інстаграм-модель Лолу Банні (справжнє ім’я Лоліта Богданова), яка блиснула голими грудьми біля храму, порівняли з Богородицею.

Подібне порівняння оприлюднили в телеграм-каналі Небожена.

"Ось вам православна канонічна ікона з оголеними грудьми "Годувальниця". До ікони звертаються за допомогою годувальниці", — сказано в повідомленні.

У повідомленні зазначено, що на картині видно сосок, за що в Інстаграмі можна зловити бан.

Втім, користувачі мережі від такого порівняння прийшли в лють.

Як повідомлялося раніше, скандал виник після того, як 22-річна модель показала груди на камеру біля одного з московських храмів. Як вона сама заявила пізніше, відео злила в мережу не вона та й записано воно було кілька років тому.

Дівчина вибачилася за те, що могла зачепити когось своїм вчинком, однак це їй не допомогло.

Оскільки в Росії діє стаття про образу почуттів вірян, їй може загрожувати рік позбавлення волі. Зараз вона знаходиться під підпискою про невиїзд.

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#Москва #Росія #Лола Банні
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