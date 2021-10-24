Антирекорд сезона: как прошел десятый выпуск "МастерШефа-11" (фото)

Финал для кулинаров-аматоров стал неожиданным

В эту субботу, 23 октября, вышел десятый выпуск одиннадцатого сезона кулинарного шоу "МастерШеф". Судьями шоу в 2021 году стали Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский.

В первом конкурсе участникам пришлось показывать, насколько хорошо они знают классические блюда. Под каждой коробкой на поверхностях аматоров ждал набор продуктов для одного известного классического блюда. Им необходимо было угадать его и приготовить. Но, конечно, есть "но". У каждого участника был один лишний ингредиент, а одного, напротив, не хватало. Кулинарам пришлось искать его в продуктах своих коллег, а им — отдать лишний.

Во втором конкурсе участники смогли представить себя поварами в разных ресторанах. Они поделились на три команды, перед которыми стояла задача открыть сразу два заведения общественного питания, но разных концепций и направлений: восточная кухня, ресторан премиум-класса, кондитерская, фаст-фуд, вегетарианское и мясное.

На битве черных многие участники вспомнили своих мам и бабушек, ведь им нужно было приготовить вареники с необычными начинками. Всего в битву черных фартуков попало сразу 8 кулинаров-аматоров и это стало антирекордом нового сезона.

В итоге, судьям приготовленные блюда понравились и на этой неделе никто из участников проект не покинул.

Полный выпуск 11 сезона "МастерШефа" вы можете посмотреть на сайте Teleportal.UA.

Напомним, что в сентябре ушла из жизни участница шоу "МастерШеф. Профессионалы-3" Стелла Клименко. Причиной смерти девушки стала остановка сердца. Стелла умерла во время отдыха в Египте.