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Антирекорд сезону: як пройшов десятий випуск "МастерШеф-11" (фото)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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"МастерШеф" 11 сезон — учасники встановили антирекорд по чорним фартухам Новина оновлена 24 жовтня 2021, 08:18
"МастерШеф" 11 сезон — учасники встановили антирекорд по чорним фартухам

Фінал для кулінарів-аматорів став несподіваним

Цієї суботи, 23 жовтня, вийшов десятий випуск одинадцятого сезону кулінарного шоу "МастерШеф". Суддями шоу в 2021 році стали Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська і Володимир Ярославський.

У першому конкурсі учасникам довелося показувати, наскільки добре вони знають класичні страви. Під кожною коробкою на поверхнях аматорів чекав набір продуктів для одного відомого класичного блюда. Їм необхідно було вгадати його і приготувати. Але, звичайно, є "але". У кожного учасника був один зайвий інгредієнт, а одного, навпаки, не вистачало. Кулінарам довелося шукати його в продуктах своїх колег, а їм — віддати зайвий.

У другому конкурсі учасники змогли представити себе кухарями в різних ресторанах. Вони поділилися на три команди, перед якими стояло завдання відкрити відразу два заклади громадського харчування, але різних концепцій і напрямків: східна кухня, ресторан преміум-класу, кондитерська, фаст-фуд, вегетаріанський і м’ясний.

На битві чорних багато учасників згадали своїх мам і бабусь, адже їм потрібно було приготувати вареники з незвичайними начинками. Всього в битву чорних фартухів потрапило відразу 8 кулінарів-аматорів і це стало антирекордом нового сезону.

У підсумку, суддям приготовані страви сподобалися і на цьому тижні ніхто з учасників проект не покинув.

Повний випуск 11 сезону "МастерШеф" ви можете подивитися на сайті Teleportal.UA.

Нагадаємо, що у вересні пішла з життя учасниця шоу "МастерШеф. Професіонали-3" Стелла Клименко. Причиною смерті дівчини стала зупинка серця. Стелла померла під час відпочинку в Єгипті.

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#Шоу #Майстер шеф
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