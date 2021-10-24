Укр

Оля Фреймут вернулась на шоу “Танцы со звездами” (видео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
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Оля Фреймут вернулась на паркет Новость обновлена 24 октября 2021, 23:03
Оля Фреймут вернулась на паркет

Украинская телеведущая приняла участие в номере Кости Войтенка.

В воскресенье, 24 октября, на радость всем хейтерам и поклонников на главный паркет страны шоу "Танцы со звездами" вернулась украинская телеведущая Оля Фреймут. 

Однако на восьмой эфир Фреймут вернулась не в качестве третьего партнера в какую-то из танцующих пар, а в качестве — четвертого. Телеведущая приняла участие в номере Кости Войтенка в роли наставницы школы настоящих леди. 

Костя Войтенко вместе со своей партнершей Роксоляной Маланчук и Максом Ежовым, который танцевал с ними третьим, создали шутливый номер в стиле фильма "В джазе только девушки", когда двое мужчин прикинулись девушками. 

Стоит отметить, что судя по общению Оли Фреймут и Катерины Кухар, их конфликт уже сошел на нет.

Ранее, "Телеграф" писал, что во время восьмого эфира прима-балерина Екатерина Кухар заинтриговала зрителей шоу заявлением о своей возможной беременности.

Теги:
#Ольга Фреймут #Танцы со звездами #Константин Войтенко
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