Оля Фреймут вернулась на шоу “Танцы со звездами” (видео)

Украинская телеведущая приняла участие в номере Кости Войтенка.

В воскресенье, 24 октября, на радость всем хейтерам и поклонников на главный паркет страны шоу "Танцы со звездами" вернулась украинская телеведущая Оля Фреймут.

Однако на восьмой эфир Фреймут вернулась не в качестве третьего партнера в какую-то из танцующих пар, а в качестве — четвертого. Телеведущая приняла участие в номере Кости Войтенка в роли наставницы школы настоящих леди.

Костя Войтенко вместе со своей партнершей Роксоляной Маланчук и Максом Ежовым, который танцевал с ними третьим, создали шутливый номер в стиле фильма "В джазе только девушки", когда двое мужчин прикинулись девушками.

Стоит отметить, что судя по общению Оли Фреймут и Катерины Кухар, их конфликт уже сошел на нет.

Ранее, "Телеграф" писал, что во время восьмого эфира прима-балерина Екатерина Кухар заинтриговала зрителей шоу заявлением о своей возможной беременности.