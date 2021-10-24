Укр

Екатерина Кухар беременна? Прима-балерина заинтриговала признанием на “Танцах со звездами”

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
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Екатерина Кухар Новость обновлена 24 октября 2021, 22:32
Екатерина Кухар

Официальных подтверждений беременности Екатерина Кухар — нет.

В воскресенье, 24 октября, на телеканале "1+1" состоялся восьмой эфир самого танцевального шоу в Украине — "Танцы со звездами", во время которого к звездным парам присоединились участники с других сезонов. 

И если многие считали, что главной "изюминкой" нового эфира станет возвращение на паркет Илоны Гвоздевой, которая стала в пару к Меловину и Лизе Русиной, однако это не так. 

Самая строгая судья проекта — прима-балерина Екатерина Кухар на восьмой неделе шоу стала очень сентиментальной и всех хвалит. Во время комментирования танца Саши Зарицкой и Юрия Мешкова, она отметила, что возможно стала такой, ведь она "при надії", что многие восприняли как заявление о беременности. 

Ведущий Юрий Горбунов, как и участники и Влад Яма и Макс Чмерковский не поняли, является ли это заявлением о третьей беременности или нет. Сама Кухар больше ничего не комментировала. 

В сети зрители также подняли эту тему. Всем очень интересно, беременна ли прима-балерина.

Напомним, что на прошлой неделе седьмой сезон проекта "Танцы со звездами" покинули Джамала и Станислав Горуна. Также шоу уже покинули комики Иван Люленов и Александра Машлятина, актер Алексей Суровцевмузыкант Фагот и певица Лида Ли.

Теги:
#Танцы со звездами #Екатерина Кухар #Прима-балерина Екатерина Кухар
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