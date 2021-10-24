Катерина Кухар вагітна? Прима-балерина заінтригувала зізнанням на "Танцях з зірками"

Офіційних підтверджень вагітності Катерина Кухар — немає.

У неділю, 24 жовтня, на телеканалі "1+1" відбувся восьмий ефір самого танцювального шоу в Україні — "Танці з зірками", під час якого до зіркових пар приєдналися учасники з інших сезонів.

І якщо багато хто вважав, що головною "родзинкою" нового ефіру стане повернення на паркет Ілони Гвоздьової, яка стала в пару до Меловіна і Лізі Русіної, проте це не так.

Найсуворіша суддя проєкту — прима-балерина Катерина Кухар на восьмому тижні шоу стала дуже сентиментальною і всіх хвалить. Під час коментування танцю Саші Зарицької і Юрія Мєшкова, вона зазначила, що можливо стала такою, адже вона "при надії", що багато хто сприйняв як заяву про вагітність.

Ведучий Юрій Горбунов, як і учасники, і Влад Яма, і Макс Чмерковський не зрозуміли, чи є це заявою про третю вагітність чи ні. Сама Кухар більше нічого не коментувала.

У мережі глядачі також підняли цю тему. Всім дуже цікаво, чи вагітна прима-балерина.

Нагадаємо, що минулого тижня сьомий сезон проєкту "Танці з зірками" покинули Джамала і Станіслав Горуна. Також шоу вже покинули коміки Іван Люленов і Олександра Машлятіна, актор Олексій Суровцев, музикант Фагот і співачка Ліда Лі.