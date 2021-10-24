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Оля Фреймут повернулася на шоу "Танці з зірками" (відео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Оля Фреймут повернулася на паркет Новина оновлена 24 жовтня 2021, 23:03
Оля Фреймут повернулася на паркет

Українська телеведуча взяла участь в номері Кістки Войтенко.

У неділю, 24 жовтня, на радість всім хейтерам і шанувальникам на головний паркет країни шоу "Танці з зірками" повернулася українська телеведуча Оля Фреймут.

Однак на восьмий ефір Фреймут повернулася не в якості третього партнера в якусь із пар, що танцює, а в якості — четвертого. Телеведуча взяла участь в номері Кості Войтенко в ролі наставниці школи справжніх леді.

Костя Войтенко разом зі своєю партнеркою Роксоляною Маланчук і Максом Єжовим, який танцював з ними третім, створили жартівливий номер в стилі фільму "В джазі тільки дівчата", коли двоє чоловіків прикинулися дівчатами.

Варто відзначити, що судячи зі спілкування Олі Фреймут і Катерини Кухар, їх конфлікт вже зійшов нанівець.

Раніше, "Телеграф" писав, що під час восьмого ефіру прима-балерина Катерина Кухар заінтригувала глядачів шоу заявою про свою можливу вагітність.

Теги:
#Ольга Фреймут #Танці з зірками #Костянтин Войтенко
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