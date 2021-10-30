Укр

Больше отдыха и никаких официальных встреч: что известно о состоянии здоровья Елизаветы II

Автор
Татьяна Веремеева
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Королева Елизавета II на две недели откажется от официальных визитов
Королева Елизавета II на две недели откажется от официальных визитов

Приближенные к королевской семье источники сообщают, что медицинское обследование британского монарха не связано с пандемией коронавируса

После того, как на прошлой неделе королева Великобритании Елизавета II провела ночь в больнице, врачи рекомендовали ей отдыхать в течение следующих двух недель и не осуществлять никаких официальных визитов, говорится в заявлении Букингемского дворца в пятницу.

Об этом сообщает CNN.

Пресс-секретарь королевы сообщил, что после ряда обследований медики разрешили Елизавета II выполнять не требующие особых усилий обязанности, включая онлайн-встречи. Из-за этого королева не сможет присутствовать на Фестивале памяти 13 ноября, о чем она очень сожалеет, отмечают в представительстве монарха. В то же время Елизавета II намерена посетить Национальную службу памяти 14 ноябя.

Приближенные к королеве источники сообщили CNN, что королева остается в хорошем настроении и продолжает выполнять легкие обязанности. По словам собеседника издания, рекомендации медиков являются всего лишь разумной предосторожностью.

Королева отменила поездку в Северную Ирландию на прошлой неделе после посещения больницы, что позволило ей посвятить больше времени отдыху. Правда уже во вторник она вернулась к выполнению своих обязанностей и даже провела две виртуальные встречи с послами Южной Кореи и Швейцарии.

Напомним,королева Великобритании Елизавета II стала прабабушкой в 12-й раз. На этот раз правнучку подарила принцесса Беатриса Йоркская, которая родила девочку.

Теги:
#Здоровье #Великобритания #Королевская семья #Елизавета II
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