Більше відпочинку та жодних офіційних зустрічей: що відомо про стан здоров’я Єлизавети II

Наближені до королівської сім’ї джерела повідомляють, що медичне обстеження британського монарха не пов’язане з пандемією коронавірусу

Після того, як минулого тижня королева Великобританії Єлизавета II провела ніч у лікарні, лікарі рекомендували їй відпочивати протягом наступних двох тижнів та не здійснювати жодних офіційних візитів, йдеться у заяві Букінгемського палацу у п’ятницю.

Про це повідомляє CNN.

Прес-секретар королеви повідомив, що після низки обстежень медики дозволили Єлизаветі II виконувати обов’язки, що не вимагають особливих зусиль, включаючи онлайн-зустрічі. Через це королева не зможе бути присутньою на Фестивалі пам’яті 13 листопада, про що вона дуже шкодує, зазначають у представництві монарха. У той же час Єлизавета ІІ має намір відвідати Національну службу пам’яті 14 листопада.

Наближені до королеви джерела повідомили CNN, що королева залишається у хорошому настрої і продовжує виконувати легкі обов’язки. За словами співрозмовника видання, рекомендації медиків є лише розумною обережністю.

Королева скасувала поїздку до Північної Ірландії минулого тижня після відвідин лікарні, що дозволило їй присвятити більше часу відпочинку. Щоправда, вже у вівторок вона повернулася до виконання своїх обов’язків і навіть провела дві віртуальні зустрічі з послами Південної Кореї та Швейцарії.

Нагадаємо, королева Великобританії Єлизавета II стала прабабусею в 12-й раз. Цього разу правнучку подарувала принцеса Беатріса Йоркська, яка народила дівчинку.