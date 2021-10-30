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Більше відпочинку та жодних офіційних зустрічей: що відомо про стан здоров’я Єлизавети II

Автор
Тетяна Веремєєва
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Королева Єлизавета II на два тижні відмовиться від офіційних візитів
Королева Єлизавета II на два тижні відмовиться від офіційних візитів

Наближені до королівської сім’ї джерела повідомляють, що медичне обстеження британського монарха не пов’язане з пандемією коронавірусу

Після того, як минулого тижня королева Великобританії Єлизавета II провела ніч у лікарні, лікарі рекомендували їй відпочивати протягом наступних двох тижнів та не здійснювати жодних офіційних візитів, йдеться у заяві Букінгемського палацу у п’ятницю.

Про це повідомляє CNN.

Прес-секретар королеви повідомив, що після низки обстежень медики дозволили Єлизаветі II виконувати обов’язки, що не вимагають особливих зусиль, включаючи онлайн-зустрічі. Через це королева не зможе бути присутньою на Фестивалі пам’яті 13 листопада, про що вона дуже шкодує, зазначають у представництві монарха. У той же час Єлизавета ІІ має намір відвідати Національну службу пам’яті 14 листопада.

Наближені до королеви джерела повідомили CNN, що королева залишається у хорошому настрої і продовжує виконувати легкі обов’язки. За словами співрозмовника видання, рекомендації медиків є лише розумною обережністю.

Королева скасувала поїздку до Північної Ірландії минулого тижня після відвідин лікарні, що дозволило їй присвятити більше часу відпочинку. Щоправда, вже у вівторок вона повернулася до виконання своїх обов’язків і навіть провела дві віртуальні зустрічі з послами Південної Кореї та Швейцарії.

Нагадаємо, королева Великобританії Єлизавета II стала прабабусею в 12-й раз. Цього разу правнучку подарувала принцеса Беатріса Йоркська, яка народила дівчинку.

Теги:
#Здоров'я #Велика Британія #Королівська сім'я #Єлизавета II
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