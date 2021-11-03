Снега зимой не выпросишь: названы самые меркантильные знаки Зодиака

В списке самых меркантильных людей традиционно есть Тельцы.

Люди становятся меркантильными по разным причинам. Кого-то так воспитали, кто-то просто ценит деньги выше всего остального. Астрологи же считают, что меркантильность может зависеть от знака Зодиака, под которым вы родились, и называют тройку самых жадных представителей.

Телец

Тельцы очень жадные по своей природе. Они любят накапливать деньги, а не тратить их. Щедрыми могут становиться только в отношениях с самыми близкими людьми. Тельцы способны создать из денег целый культ и посвятить жизнь их добыче. Единственное, на что они могут спокойно потратить деньги, это отдых и дорогой отпуск. При этом одалживать деньги Тельцы не любят.

Весы

Весы очень не любят тратить свои деньги и всегда радуются, когда кто-то платит за них. Представители этого знака очень любят получать дорогие подарки. При этом Весы спокойно берут деньги в долг, а вот отдавать не торопятся. Чужие деньги они не ценят так высоко, как свои.

Козерог

Козероги — самые жадные люди. Они любят пускать пыль в глаза и покупать дорогие вещи, чтобы подчеркнуть свой статус. Они экономят на всех и всем, но только не на себе. Представители знака считают каждую копейку и тратят свою зарплату только на собственные нужды, а не на других. Подарков без повода от него не стоит ждать даже близким людям.

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