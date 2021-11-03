Снігу взимку не випросиш: названі наймеркантильніші знаки Зодіаку

У списку наймеркантильніших людей традиційно є Тельці.

Люди стають меркантильними з різних причин. Когось так виховали, хтось просто цінує гроші вище за все інше. Астрологи вважають, що меркантильність може залежати від знаки Зодіаку, під яким ви народилися, і називають трійку найжадібніших представників.

Телець

Тельці дуже жадібні за своєю природою. Вони люблять накопичувати гроші, а не витрачати їх. Щедрими можуть ставати лише у стосунках із найближчими людьми. Тільці здатні створити з грошей цілий культ і присвятити життя їхньому видобутку. Єдине, на що вони можуть спокійно витратити гроші, це відпочинок та дорога відпустка. При цьому позичати гроші Тельці не люблять.

Терези

Терези дуже не люблять витрачати свої гроші і завжди радіють, коли хтось платить за них. Представники цього знаку дуже люблять отримувати дорогі подарунки. При цьому Терези спокійно беруть гроші в борг, а от віддавати не поспішають. Чужі гроші вони не цінують так високо, як свої.

Козеріг

Козероги — найжадібніші люди. Вони люблять пускати пилюку в очі і купувати дорогі речі, щоб підкреслити свій статус. Вони заощаджують на всіх і всім, але тільки не на собі. Представники знаку вважають кожну копійку та витрачають свою зарплату лише на власні потреби, а не на інших. Подарунків без приводу від нього не варто чекати навіть близькі люди.

Раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку розбагатіють цього місяця.